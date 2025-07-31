رد فعل نجم الهلال السابق على أنباء عودة نواف بن سعد (صورة)

أظهر كارلوس إدواردو، نجم نادي الهلال السعودي السابق، ردَّ فعل رائعًا عبر أحد الحسابات التي تتابع أخبار "الزعيم" على منصة "إنستغرام" بعدما كشف عن خبر تجاه الأمير نواف بن سعد للترشح مجددًا على منصب رئيس النادي، بعد رحيل فهد بن نافل.

ودخل الأمير نواف بن سعد، قائمة المرشحين لرئاسة "الزعيم" خلال الفترة المقبلة، خلفًا للرئيس السابق.

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وأعلن فهد بن نافل في وقت سابق رحيله عن رئاسة الهلال، بعد 6 سنوات قضاها في منصبه، حقق خلالها الفريق العديد من الألقاب.

وقبل ساعات من إغلاق أبواب الترشح على مقعد الرئاسة، كشفت تقارير صحفية أن الأمير نواف بن سعد بات مرشحًا بقوة لشغل هذا المنصب.

وعلق إدواردو بدوره على الخبر بوضعه إيموجي إعجاب مصحوبة بالقلوب، في إشارة لدعمه هذه الخطوة، إذ كان انضم للهلال في فترة تولي بن سعد رئاسة "الزعيم".

وكان الأمير نواف بن سعد تولى رئاسة الهلال بين عامي 2015 و2018، ونجح الفريق خلال تلك الفترة في حصد لقب الدوري السعودي مرتين، مقابل لقب لكل من كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد وكأس السوبر المحلي.

بينما رحل إدواردو عن الهلال في 2020، بعدما أمضى 5 سنوات مع النادي.

ولعب إدواردو مع الهلال 147 مباراة، أحرز خلالها 75 هدفًا، وأسهم في صناعة 18 هدفًا أيضًا، ويعد من أبرز الأجانب الذين ارتدوا قميص الفريق الأزرق.