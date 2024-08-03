كشفت تقارير إخبارية سعودية عن 5 أسماء كبيرة فى عالم كرة القدم العالمية، يرجح أن تكون ضمن قائمة تعاقدات أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. .

وألقت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية الضوء على على 5 نجوم كبار سينسجون على منوال البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان أول أساطير كرة القدم التي حلت بدوري "روشن" للمحترفين عندما انتقل للنصر في يناير 2023.

ووفقا للمصادر ذاتها، تضم قائمة النجوم المحتمل انتقالهم للدوري السعودي الأسماء التالية:

محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي:

بحسب الموقع فإن فترة محمد صلاح في ليفربول بدت وكأنها قد انتهت عندما اشتبك مع يورغن كلوب على هامش أحدي المباراة، لذا قد يواجه تحديًا جديدًا.

وكان الهلال أحد الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية الذي ارتبط اسمه باللاعب، حيث أن الدوري السعودي يتناسب مع طموح

اللاعب المصري .

برناردو سيلفا من مانشستر سيتي

برناردو سيلفا مثل صلاح، ارتبط اسمه منذ فترة طويلة بالرحيل ،فالبرغم من أن برشلونة تعد غالبًا وجهة محتملة له، فإنه تم تحديد الهلال ايضا كخطوة محتملة لسيلفا .

وأشار الموقع إلى أن نادى الهلال معروف بتوقيعه مع لاعبين عالي الجودة، مما يعني أن سيلفا سيكون مناسبًا جيدًا لفريقه، بالإضافة إلى أنه مستهدف من النادى الأهلى ايضا.

سيرجيو راموس من إشبيلية

أفاد الموقع أن راموس يبحث عن محطة أخيرة له، قبل أن يعلن اعتزاله، وفى حين أن الهلال يتطلع إلى تعزيز دفاعه بلاعبين من ذوي الخبرة، فإن راموس سيكون إضافة مثالية للفريق .

ويتمتع الهلال بتاريخ في توقيع المدافعين ذوي الخبرة وقد يكون مناسبًا ايضا لراموس، كما أن الانتقال إلى الهلال سيشهد تعاون راموس مع نجوم مثل نيمار وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.

جادون سانشو من مانشستر يونايتد

بدا أن مسيرة جادون سانشو مع مانشستر يونايتد قد انتهت في الشتاء، وفى حال مغادرته لأولد ترافورد، فقد يسير على خطى رونالدو بالانتقال إلى النصر، الذي يحرص على التعاقد مع المواهب الأصغر سناً وكذلك النجوم ذوي الخبرة.وأكدت صحيفة "ديلي ستار" أن الأهلي ايضا يأمل فى إعادة بناء وتعزيز فريقه، وقد يكون سانشو جزءًا رئيسيًا من خططهم.

ويلفريد زاها من غلطة سرايا

لا يزال الجناح الايفواري قد يكون اقتراحًا جذابًا للاتحاد، حيث ستكون سرعة زاها ومهارته إضافة رائعة لخياراتهم الهجومية.

بينما في الأهلي، يمكن اعتبار زاها لاعبًا يمكنه إحداث تأثير قوى فى صفوف الفريق بالفترة القادمة وفقا للتقارير ذاتها.