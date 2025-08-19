خصص له نصف ساعة.. رعب في مودرن بسبب نجم الزمالك

أثار البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، نجم نادي الزمالك الجديد، حالة من القلق والترقب داخل معسكر مودرن سبورت، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحاول الزمالك استعادة توازنه بعد التعادل أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية، وتعويض فقدان نقطتين، بتحقيق الفوز على مودرن.

ويُعوِّل الجميع في الزمالك على ألفينا، الذي ترك أثرًا واضحًا رغم المشاركة القصيرة في المباراة السابقة، وأظهر موهبةً خطيرةً تهدد دفاعات الخصوم.

30 دقيقة لدراسة ألفينا

في إطار الاستعدادات، كشفت قناة النهار أن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لـمودرن سبورت، خصص نصف ساعة كاملة خلال المحاضرة الفنية مع لاعبيه لتحليل أداء ألفينا.

وأكد المدير الفني لمودرن في حديثه مع لاعبيه، أن ألفينا هو أخطر أوراق الزمالك باعتباره المفتاح الأساسي لهجوم الفريق الأبيض.

ونقلت القناة عن عبدالعاطي قوله للاعبيه: "ألفينا لاعب محوري للزمالك، وإيقافه سيعقد الأمور على الفريق ويُضعف أداءه الهجومي".