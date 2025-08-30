كريم بنزيما يردّ على جواو فيليكس بهاتريك رائع ويشعل سباق الهدافين (فيديو)

صنع النجم الفرنسي كريم بنزيما الحدث في مباراة فريقه الاتحاد أمام الأخدود في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين عندما وضع بصمته بقوة بثلاثية رائعة في ظرف زمني لم يتعد ساعة واحدة.

ويتقدم الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي، حاليا على مضيفه الأخدود (5 ـ 2) حتى الآن في المباراة التي تقام في مدينة نجران.

ورد كريم بنزيما على ثلاثية جواو فيليكس مهاجم النصر التي أحرزها أمس الجمعة في شباك التعاون، ليطلق مبكرا صراع هدافي الدوري بنجاعة تهديفية عالية منذ الجولة الافتتاحية.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي للمحترفين

وبادر كريم بنزيما الذي سجل 23 هدفا في نسخة الموسم الماضي من الدوري وفاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة، بتسجيل الهدف الأول للاتحاد بعد مرور 3 دقائق فقط مستغلا تمريرة من حسام عوار.

وبعد أن أحرز ستيفن بيرغوين وحسام عوار هدفين للاتحاد،وبيدروزا هدفا للأخدود، عاد بنزيما ليضع بصمته من جديد في المباراة عندما أحرز الهدف الرابع للاتحاد من ضربة رأسية متقنة ليجعل النتيجة (4 ـ 2) في الدقيقة 57.

وأضاف النجم الفرنسي الهدف الخامس للاتحاد في الدقيقة 61 بتسديدة بالقدم اليسري محرزا الهاتريك في أول مباراة له في الدوري هذا الموسم.

وسجل بنزيما أهدافه الثلاثة بطريقة مختلفة إذ وقع على الهدف الأول بالقدم اليمنى والهدف الثاني برأسية والهدف الثالث بالقدم اليسرى.

وكان منافسو الاتحاد على الدوري السعودي فازوا جميعهم أول أمس الخميس وأمس الجمعة ليحقق كل من الأهلي والهلال والنصر انتصارات في بداية مشوارهم في دوري روشن.

أخبار ذات علاقة وجد مكانه على هذا الكوكب.. إشادات عالمية بعد هاتريك فيليكس في التعاون

وأحرز النجم البرتغالي جواو فيليكس مهاجم النصر "هاتريك" في مشاركته الأولى مع فريقه في الدوري وذلك في شباك التعاون في مباراة انتهت لرفاق كريستيانو رونالدو (5 ـ0).