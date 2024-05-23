الدولة الأقرب لاستضافة مباريات سداسي التتويج للدوري الليبي
كشفت تقارير إعلامية، عن توقعات باختيار إيطاليا، لتنظيم مرحلة سداسي التتويج في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
ويسعى اتحاد الكرة الليبي لنقل مباريات دور السداسي لمرحلة التتويج بلقب بطولة الدوري للموسم الرياضي 2023-24 خارج ليبيا، وذلك للموسم الثالث على التوالي؛ إذ سبق أن استضافت تونس مباريات سداسي التتويج في الموسمين الماضيين.
وأوضحت التقارير أن مكان إقامة المباريات بين سداسي التتويج مرهون بالتمويل من وزارة الرياضة في حكومة "الوحدة الوطنية"، حيث تسعى لإقامته خارج ليبيا، وهذه السنة يسعى اتحاد الكرة لإقامته في إيطاليا وهي من بين الدول المرشحة لإقامة مواجهات السداسي.
كما أنه وفقا للتقارير، فإن اتحاد الكرة يفاضل أيضا بين المغرب والجزائر لاستضافة المباريات، وينتظر الحسم في القرار بعد تأكيد صعود الأندية الستة.
وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، قال في مقابلة تلفزيونية سابقة، إن "موعد انطلاق مباريات الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز، سيكون خلال شهر يونيو المقبل، وستقام المباريات على ملاعب محايدة بنظام مرحلة واحدة".
ويضم الدوري الليبي 21 ناديًا تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى 10 أندية، فيما تضم المجموعة الثانية 11 ناديًا، ويقام الدوري من مرحلتين ذهابًا وإيابًا، ويتأهل من كل مجموعة 3 من الأندية الأوائل إلى الدوري السداسي، بينما يهبط ناد واحد من كل مجموعة إلى الدرجة الأولى.
ويتصدر المجموعة الأولى، فريق النصر برصيد 37 نقطة، ثم الأهلي بنغازي برصيد 33 نقطة، وثالثا الأخضر برصيد 29 نقطة.
وفي صدارة المجموعة الثانية، الأهلي طرابلس برصيد 44 نقطة، ثم المدينة برصيد 31 نقطة، وثالثا الاتحاد برصيد 27 نقطة.
وكان فريق المدينة نجح في حجز مكانه في دور سداسي التتويج للدوري الليبي لكرة القدم، بعدما تعادل مع الملعب الليبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن تاسعة جولات الإياب من منافسات المجموعة الثانية.
ويلتقي الهلال مع الأخضر، يوم الإثنين المقبل، في مباراة حسم بطاقة التأهل للدوري السداسي بملعب شهداء بنينا.