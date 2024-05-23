الدولة الأقرب لاستضافة مباريات سداسي التتويج للدوري الليبي

كشفت تقارير إعلامية، عن توقعات باختيار إيطاليا، لتنظيم مرحلة سداسي التتويج في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى اتحاد الكرة الليبي لنقل مباريات دور السداسي لمرحلة التتويج بلقب بطولة الدوري للموسم الرياضي 2023-24 خارج ليبيا، وذلك للموسم الثالث على التوالي؛ إذ سبق أن استضافت تونس مباريات سداسي التتويج في الموسمين الماضيين.

وأوضحت التقارير أن مكان إقامة المباريات بين سداسي التتويج مرهون بالتمويل من وزارة الرياضة في حكومة "الوحدة الوطنية"، حيث تسعى لإقامته خارج ليبيا، وهذه السنة يسعى اتحاد الكرة لإقامته في إيطاليا وهي من بين الدول المرشحة لإقامة مواجهات السداسي.

كما أنه وفقا للتقارير، فإن اتحاد الكرة يفاضل أيضا بين المغرب والجزائر لاستضافة المباريات، وينتظر الحسم في القرار بعد تأكيد صعود الأندية الستة.