من أجل الدوري الإنجليزي وكأس العالم.. من هو عدي الدباغ مهاجم الزمالك المنتظر؟

دخل نادي الزمالك المصري في مفاوضات رسمية مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن كان اللاعب مطروحا على طاولة الأهلي كبديل محتمل لمواطنه وسام أبو علي.

وقالت مصادر قريبة من نادي الزمالك إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، سيخضع للكشوف الطبية التي ستكون آخر خطوة قبل الإعلان رسميا عن انضمامه للزمالك.

ويعتبر عدي الدباغ من أبرز اللاعبين في الجيل الحالي للمنتخب الفلسطيني الذي بلغ في يناير 2024 ثمن نهائي كأس أمم آسيا (قطر)، وشارك مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026 التي كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور الرابع فيها.

ويلعب عدي الدباغ المولود في 3 ديسمبر 1998، مع نادي شارلروا البلجيكي منذ موسم 2023 ـ 2024 ويسمتر عقده مع الفريق حتى 30 يونيو 2026.

وفي الموسم الماضي، خاض الدباغ النصف الأول مع شارلروا ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي أبيردين الأسكتلندي وخاض معه 13 مباراة لكنه لم يسجل سوى هدف واحد.

وعاد المهاجم الفلسطيني إلى شارلروا في التحضير للموسم الجديد قبل أن يدخل الزمالك على الخط للتعاقد معه.

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ولعب الدباغ في البداية مع نادي هلال القدس، وفي 2019، انتقل إلى السالمية الكويتي، ثم سرعان ما انضم إلى القادسية ومنه إلى اليرموك.

في عام 2021 انتقل إلى أروكا البرتغالي، وقدم أداء لافتا قبل الانضمام إلى أروكا البرتغالي ومنه إلى شارلروا في الدوري البلجيكي.

وقال النجم الفسطيني إنه يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كما أنه يطمح للعب كأس العالم مع منتخب فلسطين بعد أن شارك في التصفيات وقبل ذلك في كأس أمم آسيا 2024.

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وقال عن منتخب الفدائيين: "تمثيل فلسطين يعني الكثير بالنسبة لي، إنه أمر رائع أن نثبت للجميع أن فلسطين فريق تنافسي ولديه لاعبون ممتازون، أطمح لخوض المونديال يوما ما".