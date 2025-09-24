كابوس كتالونيا.. عثمان ديمبيلي يوجه 4 ضربات موجعة لبرشلونة

كتب – نور الدين ميفراني

تحول النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، لكابوس بالنسبة لبرشلونة بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، على حساب نجمي الفريق الإسباني لامين يامال ورافينيا.

وبدأ ديمبيلي مشواره الكروي مع نادي رين الفرنسي، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته الفريدة وينتقل إلى بروسيا دورتموند الألماني عام 2016.

وبعد عام واحد فقط، حط الرحال في برشلونة في صفقة جعلته آنذاك ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، قبل أن ينتقل عام 2023 إلى باريس سان جيرمان، وصولا إلى تتويجه بالكرة الذهبية في 2025.

ولعب النجم الفرنسي لبرشلونة في الفترة ما بين 2017 و2023 وشارك في 185 مباراة سجل خلالها 40 هدفا وصنع 42، لكنه منذ مغادرته أصبح كابوسا للفريق؛ إذ ووجه لهم 4 ضربات موجعة، وهي:

مقابل ضخم دون أن يقدم شيئا

دفع برشلونة مبلغ 105 ملايين يورو و40 مليون يورو متغيرات لفريق بروسيا دورتموند للتعاقد مع ديمبيلي، لكنه لم يقدم ما كان منتظرا منه وقضى فترة طويلة غائبا عن الملاعب بسبب الإصابات المتكررة؛ ما جعل البعض يصنفه ضمن أسوأ الصفقات في تاريخ الفريق الكتالوني.

رحل بشرط جزائي ضعيف

مع نهاية موسمه الخامس في برشلونة وتبقي سنة في عقده كان يملك شرطا جزائيا صغيرا استغله باريس سان جيرمان للتعاقد معه مقابل حوالي 51 مليون يورو فقط، ولم يستفد منه برشلونة لا ماديا ولا رياضيا.

أخرجهم من دوري أبطال أوروبا

في أول موسم بعد رحيله عن برشلونة، ساهم النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في إقصاء فريقه السابق برفقة فريقه الحالي باريس سان جيرمان من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وبعد فوز برشلونة ذهابا في باريس 3-2، تمكن سان جيرمان من قلب النتيجة في الكامب نو 4-1 وسجل عثمان ديمبلي أحد أهداف المباراة وكان الهدف الأول، كما قدم مستوى جيدا.

الكرة الذهبية على حساب نجم برشلونة

آخر ضربة وجهها عثمان ديمبيلي لفريقه السابق، برشلونة، كان حسم جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، ليحرم نجم الفريق الإسباني لامين يامال من التتويج كما تجاوز أيضا البرازيلي رافينيا الذي حل خامسا.