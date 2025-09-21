تغييرات شاملة.. الخطيب يدرس الإطاحة بثنائي مجلس الأهلي في الانتخابات القادمة

استقر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على إجراء تغييرات شاملة في قائمته التي يخوض بها الانتخابات القادمة.

وأعلن محمود الخطيب اعتزامه عدم الترشح لخوض الانتخابات القادمة ولكن مصادر مقربة من رئيس الأهلي تشير إلى احتمالية تراجعه عن قراره في غضون ساعات قليلة بعد ضغوط من الجمعية العمومية ولجنة الحكماء.

واعتمدت الجمعية العمومية للأهلي التعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي وفقاً لقانون الرياضة تمهيداً لتحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات.

ويدرس الخطيب بحسب مصادر موثوقة إجراء تغييرات شاملة في قائمته الانتخابية التي سيخوض بها السباق وتغيير عدة وجوه في المجلس الحالي.

واستقر الخطيب على الإطاحة بالثنائي حسام غالي والدكتور محمد شوقي عضوي مجلس الإدارة من قائمته لمنح الفرصة لوجوه جديدة خاصة أن حسام غالي ابتعد تماماً عن الصورة ودخل في خلاف مع رئيس النادي.

وقال مصدر موثوق داخل الأهلي إن الخطيب يدرس أيضاً استبعاد طارق قنديل ومحمد سراج الدين عضوي مجلس الإدارة من القائمة التي يخوض بها الانتخابات القادمة.

وأوضح أن الخطيب لم يحسم قائمته بشكل نهائي ولكنه استقر على بعض الأمور من بينها خروج غالي وشوقي بجانب احتمالية استبعاد طارق قنديل وسراج.

وأكد المصدر أن الخطيب يدرس تكوين قائمة تضم وجوهاً جديدة بعد التواصل مع عدة أسماء مؤخراً.