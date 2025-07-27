روني بردغجي يسجل أول أهدافه مع برشلونة (فيديو)

خطف روني بردغجي، نجم نادي برشلونة الجديد، الأضواء، خلال مواجهة فريقه لنظيره فيسيل كوبي الياباني، التي تجمعهما، اليوم الأحد، ضمن سلسلة المواجهات الودية التي يخوضها البارسا في جولته الآسيوية.

ويخوض فريق برشلونة 3 مباريات ودية في معسكره في اليابان ضد كل من، فيسيل كوبي غدا الأحد، وسول ودايغو، قبل أن يخوض مباراة كأس خوان غامبر 2025 ضد كومو الإيطالي.

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افتتح فريق برشلونة التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق إيريك غارسيا، ولكن سرعان ما نجح فيسيل كوبي في تسجيل هدف التعادل، بعد خطأ دفاعي من البارسا لينهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، دفع هانزي فليك، المدير الفني للبارسا، بلاعبه الجديد روني بردغجي، لينجح في تسجيل الهدف الثاني للبلوغرانا بتسديدة يسارية رائعة.

وضم برشلونة الشاب السوري الأصل -السويدي الجنسية روني بردغجي قادمًا من كوبنهاغن الدنماركي بعقد لأربعة أعوام.

وظهر الجناح السويدي، أخيرًا، في لقطات نشرها النادي للتدريبات، وهو يسدد بقوة بقدمه اليسرى، متجاوزًا الحارس خوان غارسيا، كما أظهر تناغمًا واضحًا مع داني أولمو، الذي عبّر عن إعجابه به علنًا، عبر حساباته على مواقع التواصل.

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ورغم أن بردغجي سيكون ضمن الفريق الرديف، فإنه يشارك بالكامل في تدريبات الفريق الأول، بينما أظهر قدرة كبيرة على الاندماج سريعًا في بيئة برشلونة، رغم قصر المدة التي قضاها في كتالونيا.

وأبدى مسؤولو برشلونة إعجابهم بسرعة تفكير بردغجي وتصرفاته داخل الملعب، إلى جانب التزامه وانضباطه الكبير في التدريبات، وهي عوامل نالت أيضًا استحسان المدرب هانزي فليك منذ اللحظة الأولى.