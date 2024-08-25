تسديدة متقنة.. هدف إندريك الأول مع ريال مدريد (فيديو) | إرم نيوز

هز البرازيلي إندريك الشباك لأول مرة مع فريقه ريال مدريد، بعد أن أحرز الهدف الثالث للفريق الملكي بشباك بلد الوليد، خلال مباراة الفريقين مساء الأحد بالدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الثاني في شباك بلد الوليد، ليحقق حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

ونجح البرازيلي إندريك في تعزيز تقدم الريال، حيث كانت النتيجة تشير إلى فوز الملكي 0/2، ولكن في الدقيقة 95+5 نجح إندريك في استلام الكرة وسدد أرضية صاروخية متقنة، لتحضن شباك بلد الوليد أول أهداف النجم البرازيلي مع ريال مدريد.

ورغم أن ريال مدريد هيمن على المباراة، فإنه افتقد للإبداع في الخط الأمامي أمام بلد الوليد الذي قدم أداء دفاعيا قويا، لكنه تمكن من التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 50 عندما أطلق فالفيردي تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وسجل البديل دياز هدفا في الدقيقة 88 واختتم إندريك التسجيل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري برصيد أربع نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين خلف برشلونة وسيلتا فيغو في الصدارة.