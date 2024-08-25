عاجل

سفير إسرائيل بواشنطن: وافقنا على تقليص قواتنا بممر فيلادلفيا لكن لسنا ملزمين بمغادرته في هذه المرحلة
logo

تسديدة متقنة.. هدف إندريك الأول مع ريال مدريد (فيديو) | إرم نيوز

رياضة

تسديدة متقنة.. هدف إندريك الأول مع ريال مدريد (فيديو)

تسديدة متقنة.. هدف إندريك الأول مع ريال مدريد (فيديو)
إندريك المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 5:51 م

هز البرازيلي إندريك الشباك لأول مرة مع فريقه ريال مدريد، بعد أن أحرز الهدف الثالث للفريق الملكي بشباك بلد الوليد، خلال مباراة الفريقين مساء الأحد بالدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الثاني في شباك بلد الوليد، ليحقق حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

ونجح البرازيلي إندريك في تعزيز تقدم الريال، حيث كانت النتيجة تشير إلى فوز الملكي 0/2، ولكن في الدقيقة 95+5 نجح إندريك في استلام الكرة وسدد أرضية صاروخية متقنة، لتحضن شباك بلد الوليد أول أهداف النجم البرازيلي مع ريال مدريد.

 

 

 

ورغم أن ريال مدريد هيمن على المباراة، فإنه افتقد للإبداع في الخط الأمامي أمام بلد الوليد الذي قدم أداء دفاعيا قويا، لكنه تمكن من التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 50 عندما أطلق فالفيردي تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وسجل البديل دياز هدفا في الدقيقة 88 واختتم إندريك التسجيل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري برصيد أربع نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين خلف برشلونة وسيلتا فيغو في الصدارة.

 

أخبار ريال مدريد

أخبار ذات صلة

سلوت يثير الجدل بشأن ميركاتو ليفربول
سلوت يثير الجدل بشأن ميركاتو ليفربول
تصرف مثير من فينيسيوس جونيور مع أساطير ريال مدريد داخل منزله (صورة)
تصرف مثير من فينيسيوس جونيور مع أساطير ريال مدريد داخل منزله (صورة)
ترتيب هدافي الدوري المصري.. وسام أبوعلي يشعل السباق
ترتيب هدافي الدوري المصري.. وسام أبوعلي يشعل السباق
مباراة الزمالك وبيراميدز تشهد صلح مصطفى شلبي ومدربه (فيديو)
مباراة الزمالك وبيراميدز تشهد صلح مصطفى شلبي ومدربه (فيديو)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC