كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة أبلغ نيكو ويليامز، مهاجم منتخب إسبانيا بأنه سيقوم بتفعيل الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيك بيلباو قبل عودة اللاعب للتدريبات مع فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ريليفو" التي أكدت أن النادي الكتالوني لن يفرّط في فكرة ضم اللاعب، لكنه فقط في حاجة لبعض التعديلات على أوضاعه حتى يستطيع ضمه.

أوضاع مالية مقلقة

لا يخفى على أحد أن برشلونة يعاني على المستوى المالي، وهناك الكثير من الأمور التي لا تسير في الطريق الصحيح مع الفريق في الفترة الأخيرة ماديًا.

يملك برشلونة على سبيل المثال في الوقت الحالي أول وثاني أكثر لاعبين حصولًا على رواتب في الدوري الإسباني كله.

الأول هو فرينكي دي يونغ نجم خط الوسط الذي أثار الكثير من التساؤلات حول مستوياته التي يقدمها مع النادي الكتالوني ومدى استفادة الفريق منه.

والثاني هو روبرت ليفاندوفسكي الذي دخل المراحل الأخيرة من مسيرته الاحترافية بالفعل، ولن يعطي النادي أكثر مما أعطاه في الماضي.

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يتفوق هذان اللاعبان ماليًا في الرواتب على أمثال كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد، وجود بيلينجهام أحد أكثر المؤثرين في مسار نتائج الموسم الماضي، وغيرهما الكثير من نجوم الملكي.

وبحسب ما أكدت تقارير صحفية عديدة سيكون على برشلونة بعد الكثير من العمل من أجل الوصول إلى قاعدة 1 إلى 1 - التي تسمح للفريق الكتالوني بضم لاعب جديد مقابل رحيل لاعب حالي - أن يتخلى عن نجم كبير من فريقه للتوقيع مع نيكو ويليامز.

أسماء مناسبة للخروج

هناك في الوقت الحالي بعض الأسماء المناسبة للخروج من صفوف برشلونة، والتي سيكون رحيلها بمثابة متنفس للإدارة من أجل التوقيع مع الأسماء المطلوبة.

يتصدر الأسماء المناسبة للخروج من برشلونة الهولندي دي يونغ بما يمثله من عبء كبير على فاتورة رواتب النادي الكتالوني، حيث تسبب براتبه الحالي في وضع إدارة النادي الكتالوني في موقف حرج.

يعد راتب دي يونج وحده الذي يصل إلى 34 مليون يورو هو الأعلى على الإطلاق في الدوري الإسباني، ويستطيع النادي الكتالوني أن يعطيه للاعبين أو ثلاثة من الذين يتابعهم في سوق الانتقالات بأريحية كبيرة.

يتواجد أيضًا لاعب مثل فيران توريس، لم يقدم الإضافة الفنية المطلوبة منه طيلة أكثر من عامين في صفوف النادي الكتالوني، والرقم الذي جاء به من صفوف مانشستر سيتي كان من الممكن أن يحل أزمة لإدارة لابورتا.

لدينا أيضًا في تلك القائمة البرازيلي رافينيا، الذي كان من الممكن أن يخرج من برشلونة بمقابل مادي كبير قبل أسابيع عندما طلبه الهلال السعودي، وقتها كان سيحل مشكلة كبيرة للغاية، لكن لا يزال مرشحًا للخروج مع الحديث عن عروض إنجليزية ممكنة في الفترة المقبلة، على الرغم من أنه أثبت أهمية فنية في مرات عديدة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

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أخيرًا هناك الثنائي إلكاي غوندوغان وفيتور روكي، وكلاهما لم يحصل على فرص فنية كافية من أجل تقديم كل ما لديه، خصوصا البرازيلي، لكن لا يزال رحيلهما في الوقت الحالي حلًا متاحًا أمام إدارة النادي الكتالوني.

الخلاصة

لو أرادت إدارة برشلونة ضم نيكو ويليامز لصفوف فريقها سيكون عليها التضحية بأحد النجوم الحاليين وبشكل فوري، حتى يستطيع النادي منح لاعب أتلتيك بيلباو ما يكفي من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وستكون التضحية مؤلمة بكل تأكيد، لكن طالما يحتاج النادي الكتالوني دعم الهجوم بويليامز، سيكون عليه تقبل ذلك الألم.