نعاه كانتونا وهاجم إسرائيل بسببه.. من هو "بيليه فلسطين" سليمان العبيد؟

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل اللاعب الدولي السابق سليمان العبيد إثر القصف الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة.

وبحسب بيان رسمي فإن القوات الإسرائيلية استهدفت منتظري المساعدات الإنسانية في جنوبي قطاع غزة وهو ما أودى بحياة سليمان العبيد في خبر صادم لعشاق الكرة الفلسطينية والعربية.

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ونعى الفرنسي إيريك كانتونا، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعب الراحل سليمان العبيد إثر وفاته، كما وجه رسالة عبر حسابه بموقع إنستغرام هاجم خلالها إسرائيل بعد وفاة العبيد.

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ويسلط "إرم نيوز" الضوء على مسيرة سليمان العبيد أو "بيليه فلسطين"، كما ذكره الاتحاد المحلي في بيانه، وأشار إلى اللقب نفسه كانتونا في رسالة النعي الموجهة إليه.

شبيه هنري.. وبيليه فلسطين

سليمان العبيد ولد يوم 24 مارس عام 1984 في مدينة غزة، وهو أب لخمسة أطفال (ولدين و3 بنات).

وامتلك اللاعب الراحل مسيرة مميزة وألقاب عديدة، فقد وصفه البعض بأنه "بيليه فلسطين" ولقبه البعض الآخر بأنه الجوهرة السمراء، كما قارن المتابعون بين طريقة أدائه وموهبة الفرنسي تييري هنري نجم آرسنال الإنجليزي السابق، خاصة أن العبيد تميز بالسرعة والانطلاقات المميزة على الجبهة اليسرى وفي مركز رأس الحربة.

بطل الدوري في نسخته الأولى

وصال سليمان العبيد وجال في ملاعب فلسطين بعدما بدأ مشواره في نادي خدمات الشاطئ وقدم مستويات طيبة قبل الرحيل إلى نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية.

تجربة العبيد مع الأمعري كانت مميزة خلال الأعوام بين 2009 إلى 2013، وقاد الفريق لتحقيق لقب دوري المحترفين في نسخته الأولى موسم 2010-2011.

عاد اللاعب الراحل بعدها إلى فريقه السابق خدمات الشاطئ موسم 2014-2015 ولعب لموسم واحد قبل الرحيل إلى نادي غزة الرياضي وحقق لقب هداف الدوري لمنطقة الجنوب موسم 2015-2016 برصيد 17 هدفاً.

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هداف قدير

عاد العبيد إلى فريقه خدمات الشاطئ في موسم 2016- 2017 وحقق لقب هداف الدوري الفلسطيني برصيد 15 هدفاً.

ولعب العبيد مع منتخب فلسطين 24 مباراة دولية وسجل هدفين، كما هز شباك اليمن في بطولة غرب آسيا عام 2010 من ضربة مقصية.

وبحسب الاتحاد الفلسطيني فإن عدد أهداف سليمان العبيد تخطى 100 هدف وهو ما جعله أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.