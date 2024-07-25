وجّه ليون جوريتسكا نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، صدمة إلى جماهير فريقه، بعد ظهوره بوزن زائد خلال تدريبات الفريق التحضيرية للموسم الجديد.

وتداولت جماهير بايرن صورة صادمة، ظهر خلالها ليون جوريتسكا، بوزن زائد، وملامح متغيرة من ظهور علامات الصلع، ما أثار قلق جماهير الفريق البافاري قبل انطلاق الموسم.

وقارنت جماهير الفريق البافاري صورة اللاعب في الموسم الماضي، حيث كان جسده في حالة مثالية، ثم وضعت صورته الآن، مبدية قلقها واستغرابها.

وعلّق أحد الحسابات الجماهيرية على صورتي جوريتسكا، حيث قال: "هل هذا هو الشخص نفسه؟".

ووجّه عدد من المشجعين نقدًا لاذعًا للألماني توماس توخيل مدرب الفريق، متهمين إياه بأنه السبب بظهور اللاعب بهذا الشكل الصادم.

وتداولت جماهير البايرن على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جوريتسكا الأخيرة، ويبدو هزيلًا وشعره أقل كثافة، وبجانبها صورة سابقة للاعب وهو عاري الصدر، وجسده في حالة مثالية.

وألقى عدد آخر من المشجعين، اللوم على توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ السابق على نطاق واسع، فيما تساءل تعليق آخر ببساطة: "هل هذا هو الشخص نفسه؟".

يذكر أن غوريتسكا أصيب، في شهر أكتوبر من العام الماضي، بكسر في عظمة يده، وخضع لعملية جراحية.

ويلعب جوريتسكا في صفوف بايرن ميونخ منذ 6 مواسم، حيث شارك في 221 مباراة مع الفريق، وتوج معه بـ13 لقبًا.