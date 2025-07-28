فليك يتخلص من ملف تير شتيغن بشكل كامل

أظهر هانزي فليك، مدرب برشلونة، موقفًا حاسمًا تجاه ملف حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، مع تركيزه على المباريات المقبلة دون الاعتماد على الحارس المخضرم الذي يخضع لجراحة في الظهر الثلاثاء، وسط توتر واضح مع النادي.

وظهر خوان غارسيا، التعزيز الجديد للفريق هذا الموسم، في التشكيلة الأساسية أمام فيسيل كوبه خلال الجولة الآسيوية، مرتديًا الرقم "1" الخاص بتير شتيغن، في خطوة أوضح فليك أنها مؤقتة خلال الجولة فقط.

أخبار ذات علاقة ميسي و4 أشياء.. لماذا يرفض غوارديولا العودة إلى برشلونة؟

فليك يبتعد

وفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت"، لا يرغب المدرب الألماني في الدخول في النزاع الدائر بين النادي وحارسه.

شتيغن أعلن الأسبوع الماضي عبر منصاته الاجتماعية غيابه لمدة ثلاثة أشهر، بينما أكد برشلونة لاحقًا أن الفحوص الطبية تشير إلى غياب قد يمتد لأربعة أو خمسة أشهر، وهو ما يفتح الباب أمام النادي لاستغلال 80% من راتب تير شتيغن في تسجيل لاعب جديد إذا تجاوز غيابه الأربعة أشهر.

أخبار ذات علاقة سر غضب تير شتيغن الكبير من إدارة برشلونة

وترك فليك ملف التسجيل للإدارة والمدير الرياضي ديكو، مؤكدًا أنه تحدث مع تير شتيغن بعد العطلة ولا يعتمد عليه حاليًا، رغم تقديره الكبير لإسهاماته مع النادي منذ 2014، خاصةً بصفته حارسًا لمنتخب ألمانيا الذي دربه فليك سابقًا.

ويواجه الحارس الألماني ظروفًا صعبة بعد انتكاسة إصابته، ما اضطره للخضوع لعملية جديدة عند الطبيبة أميلي ليجليز في بوردو، دون مرافقة أي طبيب من النادي، في إشارة إلى استمرار التوتر بين الطرفين.

أخبار ذات علاقة تير شتيغن يفجر أزمة جديدة لبرشلونة

وبعد العودة من الجولة الآسيوية، سيتعين على فليك اتخاذ قرار بشأن قيادة تير شتيغن، الذي يُعد الكابتن الأول للفريق، وسط دعوات داخل النادي لإعفائه من القيادة بعد بيانه الأخير المعارض لموقف النادي.

ويبقى مصير شارة القيادة محل مراقبة، خاصة مع وجود القادة الآخرين رونالد أراوخو، فرينكي دي يونغ، رافينيا، بيدري.