وفاة حارس مرمى بعد تصديه لضربة جزاء

وأصدر وينكل سبورت بي بيانا جاء فيه: "وينكل سبورت بي في حداد شديد على وفاة حارس المرمى آرني إسبيل المفاجئ، نتمنى لأسرة آرني وأصدقائه تعازينا القلبية في هذه الخسارة الفادحة، كرة القدم تتراجع لبعض الوقت".

وقال ستيفان ديويرشين، مساعد وينكل سبورت بي، عن الحادث: "كانت الكرة لا تزال في اللعب. ونهض حارس مرمانا بأسرع ما يمكن لاستلام الكرة، لكنه سقط بعد ذلك. لقد كان أمرا مروعا حقا".

وأضاف: "استحم جميع اللاعبين معًا بعد ذلك. عندما وصلت الرسالة بأن حارسنا مات، كانت ضربة قوية بشكل غير عادي. أعتقد أن بعض اللاعبين ما زالوا لا يدركون بالضبط ما حدث".

وكما قال المدير الرياضي للفريق باتريك روتسايرت: "إنها صدمة لنا. كان آرني مع النادي طوال حياته، وكان محبوبا للغاية. إنها ضربة قاسية حقا".