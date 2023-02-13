وفاة حارس مرمى بعد تصديه لضربة جزاء
تُوفي حارس المرمى البلجيكي آرني إسبيل فجأة أثناء مشاركته مع وينكل سبورت بي، بحسب صحيفة "ميرور".
وانهار اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا فجأة بعد فترة وجيزة من إنقاذ ركلة جزاء في مباراة ضد "Westrozebeke".
وبذلت خدمات الطوارئ قصارى جهدها لإنقاذه باستخدام مزيل الرجفان المستخدم أيضًا، ولكن تم إعلان وفاة إسبيل بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.
وأقيمت المباراة على أرض ملعب النادي في سينت إلويس فينكل، مقاطعة فلاندرز الغربية.
وكان الفريقان يلعبان مباراة في القسم الإقليمي الثاني من ويست برابانت عندما وقعت الحادثة.
وحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني وتصدى إسبيل لها، لكن ورد أنه سقط على الأرض بعد ذلك مباشرة.
ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد ومن المقرر إجراء تشريح للجثة، اليوم الإثنين، كما أكدت "ميرور".
وأصدر وينكل سبورت بي بيانا جاء فيه: "وينكل سبورت بي في حداد شديد على وفاة حارس المرمى آرني إسبيل المفاجئ، نتمنى لأسرة آرني وأصدقائه تعازينا القلبية في هذه الخسارة الفادحة، كرة القدم تتراجع لبعض الوقت".
وقال ستيفان ديويرشين، مساعد وينكل سبورت بي، عن الحادث: "كانت الكرة لا تزال في اللعب. ونهض حارس مرمانا بأسرع ما يمكن لاستلام الكرة، لكنه سقط بعد ذلك. لقد كان أمرا مروعا حقا".
وأضاف: "استحم جميع اللاعبين معًا بعد ذلك. عندما وصلت الرسالة بأن حارسنا مات، كانت ضربة قوية بشكل غير عادي. أعتقد أن بعض اللاعبين ما زالوا لا يدركون بالضبط ما حدث".
وكما قال المدير الرياضي للفريق باتريك روتسايرت: "إنها صدمة لنا. كان آرني مع النادي طوال حياته، وكان محبوبا للغاية. إنها ضربة قاسية حقا".