رهان رونالدو يربح.. من هو جواو فيليكس الذي ارتدى أفخم قمصان أوروبا؟

تألق النجم البرتغالي جواو فيليكس رفقة النصر السعودي وسجل هاتريك خلال الفوز على التعاون 5-0 ليؤكد أن رهان مواطنه النجم والقائد كريستيانو رونالدو عليه كان في محله.

جواو فيليكس البالغ 25 سنة مر بمراحل متقلبة من مسيرته، حيث بدأ مشواره في بنفيكا موسم 2018-2019 وتألق بشكل لافت ليعتبر أبرز موهبة صاعدة في كرة القدم الأوروبية وعمره 18 سنة.

تألقه اللافت رفقة فريقه الأم أدى لصراع أوروبي على ضمه ودفع أتلتيكو مدريد مبلغ 126 مليون يورو للتعاقد معه من بنفيكا وبعد بداية واعدة دخل اللاعب في خلافات مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لتتم إعارته لتشيلسي ثم برشلونة.

لغز كبير

النجم الشاب تحول للغز كبير في كرة القدم الأوروبية، ففي الناديين أثناء فترة الإعارة تألق في البدايات ثم تراجع مستواه، وهو ما دفع برشلونة لعدم تفعيل بند شراء عقده.

وفي صيف 2024 انتقل بشكل نهائي لتشيلسي في صفقة تبادلية نقلت كونور كالاغر لأتلتيكو مدريد، لكنه لم يستمر سوى نصف موسم لينتقل لميلان على سبيل الإعارة فبراير 2025.

ورغم تألقه في بداية مشواره مع الفريق الإيطالي لكن مستواه المتقلب دفع ميلان لعدم تفعيل بند شراء عقده ليعود لتشيلسي، لكن النجم البرتغالي ومواطنه كريستيانو رونالدو تدخل وأقنعه بالتوقيع للنصر السعودي مقابل حوالي 50 مليون يورو.

ورغم موهبته الكبيرة وفنياته الرائعة لم ينجح جواو فيليكس في أي نادٍ أوروبي بشكل مستمر ودائم وتأرجح مستواه بين الجيد والسيئ، ولم يتمكن أي مدرب من إيجاد المركز المناسب للاعب موهوب، حيث لعب كجناح ولاعب وسط هجومي ومهاجم حر، وتألق حينا وتراجع أحيانا.

وقد تكون الضغوط الكبيرة في الدوريات والمنافسات الأوروبية سببا مباشرا في تأرجح مستواه، وسيكون النصر السعودي المكان المناسب لتألقه وانفجاره بشكل دائم لكون الضغوط أقل ومع تواجد مواطنيه خورخي خيسوس المدرب والقائد والنجم كريستيانو رونالدو.