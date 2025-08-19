ملخص وأهداف ونتيجة مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي

حسم النصر تأهله إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم المقامة في هونج كونج، بعد فوزه بعشرة لاعبين على الاتحاد 2-1 في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي اليوم الثلاثاء.

وشارك النصر في البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري، فيما تأهل الاتحاد إليها بصفته بطل الثنائية المحلية.

وينتظر فريق المدرب جورجي جيسوس في النهائي، المقرر السبت المقبل، الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية غدا الأربعاء.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة، لأحداث مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي، خلال السطور القادمة

تشكيل النصر

تشكيل الاتحاد

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 6: أول هجمة خطيرة في المباراة، بعد خطأ فاد من بينتو حارس النصر الذي مرر الكرة لبزيما، ولكن الأخير سدد في الخارج.

الدقيقة 10: ساديو ماني يحرز الهدف لأول للنصر.

ماني يقص شريط أهداف النصر للموسم الجديد، بعد تلقيه عرضية من بروزوفيتش، وسدد مباشرة في الشباك.

الدقيقة 17: هدف التعادل للاتحاد عن طريق بيرغوين.

الدقيقة 25: طرد ساديو ماني لاعب النصر، ببطاقة حمراء مباشرة، لتدخله بعنف ضد الشنقيطي حارس الاتحاد.

رد فعل غاضب من رونالدو بعد طرد ماني

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 45+1: إنذار فابينيو بعد خطأ ضد جواو فيليكس.

الدقيقة 45+3: تسديدة من ضربة حرة نفذها رونالدو، تمر فوق المرمى.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

انطلاق صافرة الشوط الثاني

الدقيقة 57: تسديدة من رونالدو ولكن فوق المرمى.

الدقيقة 60: إلغاء هدف لصالح جواو فيليكس لاعب النصر بداعي التسلل.

جنون في ملعب المباراة.. بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو حكم المباراة يحتب الهدف لصالح النصر.

رونالدو تسلم بينية سحرية من محمد سيماكان، وانفرد بالمرمى ولكنه مرر إلى جواو فيليكس الذي أودع الكرة في الشباك.

النتيجة أصبحت الآن 1/2 للنصر.

الدقيقة 67: الهدف الثالث لنادي النصر، أحرزه جواو فيليكس من تسديدة أرضية رائعة.

إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.. بسب خطأ ضد رونالدو على فابينيو في بداية اللعبة.. وتعود النتيجة إلى 1/2.

الدقيقة 71: العارضة تتعاطف مع الاتحاد، بعد تسديدة من فيلكس.

الدقيقة 90: حكم المبراة يضيف 7 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 90+1: خروج رونالدو.

نهاية المباراة بفوز النصر 1/2 وصعوده للنهائي.

النصر سينتظر الفائز من الأهلي والقادسية.