أزمة في منتخب فرنسا قبل مواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024

كشف لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو عن وجود أزمة في معسكر منتخب بلاده، قائلاً إن مدربه ديدييه ديشامب اضطر للاحتفاظ بخططه التكتيكية بعيداً حتى عن لاعبيه؛ لأنها كانت تتسرب قبل مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وتردد أن ديشامب بدل التشكيلة الأساسية وطريقة اللعب قبل ساعات فقط من الفوز على البرتغال في دور الثمانية يوم الجمعة الماضي، كما أنه لم يبلغ لاعبيه بالتشكيلة إلا بعد صعودهم إلى الحافلة التي أقلتهم للملعب.

وكشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليومية مطلع الأسبوع الحالي عن أن خطط ديشامب قبل المباراة والطريقة المعتادة لإبلاغ لاعبيه تغيرت مرات عديدة خلال البطولة، وأكد رابيو ذلك.

وقال رابيو للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قبل مباراة قبل النهائي بين فرنسا وإسبانيا غداً الثلاثاء: "ربما يتعلق الأمر بإخفاء الأشياء عنكم أكثر من علاقته بنا.. حتماً، هناك أضرار جانبية. إنه أمر صعب بالنسبة للمدرب عندما يحاول تنفيذ استراتيجيته؛ لأن المعلومات تتسرب قبل نهاية التدريب. ليس من الجيد أن ترى ذلك عندما تعمل بجدية على شيء ما. في نهاية التدريب علمت وسائل الإعلام بذلك بالفعل".

وأضاف: "إنه عار لنا ولكم أيضا؛ لأنه عندما يتسرب الأمر، فإنه ينبه المنافسين إلى الأشياء التي نحاول العمل عليها. نحن نحاول إبقاء الأمور بيننا حتى اللحظة الأخيرة وبداية المباراة".

وأضاف رابيو "كان المدرب يعمل معنا على أكثر من خطة لعب. لكن حتى إذا غير طريقة اللعب في اللحظة الأخيرة، فإننا نعرف بالضبط ما يتعين علينا القيام به عند اللعب في كل من هذه الطرق المختلفة. أنت دائما يجب أن تتمتع بالقدرة على التكيف إذا كنت لاعب كرة قدم من الطراز العالمي".

تم اختباره

وأشار رابيو، الذي من المتوقع أن يعود إلى التشكيلة بعد إيقافه في مباراة فرنسا الأخيرة، إلى أن إسبانيا ستخضع للاختبار غداً بضغوط أكبر مما تعرضت له سابقاً في بطولة أوروبا 2024.

وقال: "نحن مجمعون على أنه فريق يلعب بشكل أفضل عندما يستحوذ على الكرة. إنهم فريق متكامل، لكننا واثقون ونعرف ما يجب القيام به".

وختم: "إنه فريق يحتاج إلى التحرك، وحتى الآن سمح لهم المنافسون باللعب كثيراً. سيتعين علينا أن نرى كيف سيلعبون غداً؛ لأن المنتخبات غالباً ما تغير أسلوب لعبها عندما تواجه فرنسا".