ماسيميليانو أليغري ولوبيتيغي على رأس المرشحين لتدريب الهلال السعودي

نادي الهلال بلا مدرب حاليا حيث رحل عنه المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر داخل نادي الهلال، أن خيارات المفاوض الهلالي انحصرت بين الإيطالي ماسيميليانو أليغري، والإسباني جولين لوبيتيغي، بعد اعتذار المدربين البرتغاليين سيرجيو كونسيساو، وماركو سيلفا.

واعتذر الثنائي سيرجيو كونسيساو، وماركو سيلفا عن عدم قبول مهمة تدريب الهلال، بعد أن تم تقديم عروض لهما، من أجل الإشراف الفني على الأزرق العاصمي.

كونسيساو تلقى عرضًا من الهلال براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو، لكنه رفض كونه مرتبطا بعقد مع بورتو البرتغالي حتى يونيو 2024.

فيما يستمر ماركو سيلفا مع نادي فولهام الإنجليزي للتاريخ نفسه.

ولم يستقر الهلال على مدربه الجديد، على الرغم من عودة الفريق الأول إلى التدريبات، الأحد المقبل، بحسب البرنامج المعلن من النادي.