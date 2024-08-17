كشفت تقارير صحفية أن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، استقر على البديل المثالي الذي سيدفع به في تشكيلته الأساسية، في مواجهة الهلال، مساء السبت، بنهائي كأس السوبر السعودي، بدلًا من مارسيلو بروزوفيتش.

وتعرض بروزوفيتش للطرد أمام التعاون ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، ليغيب عن النهائي أمام الهلال.

وتعرض اللاعب الكرواتي للطرد في الوقت بدل الضائع من المواجهة، بعد تدخله على فهد الجميعة، لاعب التعاون، ما دفع الحكم الإيطالي دافيدي ماسا إلى إشهار البطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ 93 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وقام نادي النصر بتقديم احتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإلغاء قرار البطاقة الحمراء التي عوقب بها اللاعب الكرواتي، ولكن كان من الصعب الموافقة على طلب "العالمي".

وسيواجه النصر، أزمة بسبب غياب بروزوفيتش، الذي يعد بمثابة المحرك الرئيس للفريق في عملية نقل الكرة وتوزيع اللعب، بجانب قدرته على الخروج من الضغط وإرسال الكرات الطولية بهدف الربط بين الخطوط.

ووفقًا لما أوضحته صحيفة "الرياضية" نقلًا عن مصادرها، فمن الراجح اعتماد البرتغالي لويس كاسترو، على مختار علي بديلًا لمارسيلو بروزوفيتش.

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وارتدى مختار علي قميص النصر السعودي المرة الأولى موسم 2019 قادمًا من نادي فيتيسه أرنهيم الهولندي.

وفي يناير 2022 أعارت إدارة النصر اللاعب إلى الطائي، وخلال الموسم الماضي مثَّل فريق الفتح حتى نهاية الموسم.

وبعد انطلاقة الاستعدادات للموسم الجديد استدعاه كاسترو إلى المعسكر، في أعقاب تمثيله المنتخب السعودي وخوضه المباريات أساسيًا مع الفريق في دوري روشن السعودي.