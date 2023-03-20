ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يحقق ريمونتادا درامية على ريال مدريد ويقترب من اللقب
اقترب فريق برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 2-1، اليوم الإثنين، في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.
تقدم ريال مدريد بهدف سجله رونالدو أراوخوا، لاعب برشلونة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة.
وتعادل برشلونة بهدف سجله سيرجي روبيرتو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني، سجل فرانك كيسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام الريال، صاحب المركز الثاني الذي توقف رصيده عند 56 نقطة، مع بقاء 12 مباراة فقط على نهاية الدوري.
ويلتقي الفريقان، يوم 5 أبريل المقبل، مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا، علمًا بأن برشلونة فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: