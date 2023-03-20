ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يحقق ريمونتادا درامية على ريال مدريد ويقترب من اللقب

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام الريال، صاحب المركز الثاني الذي توقف رصيده عند 56 نقطة، مع بقاء 12 مباراة فقط على نهاية الدوري.

ويلتقي الفريقان، يوم 5 أبريل المقبل، مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا، علمًا بأن برشلونة فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: