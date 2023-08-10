تأجيل أول ظهور لميسي في الدروي الأمريكي

ثم أضاف النجم الأرجنتيني هدفين أمام دالاس خلال التعادل 4-4 قبل التفوق بركلات الترجيح 5-3 يوم الاثنين الماضي.

وسيلتقي إنتر مع تشارلوت غدا الجمعة ثم سيخوض فريق ميسي النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث يوم 19 أغسطس آب الجاري.

وكان من المقرر أن يلعب إنتر أمام تشارلوت في الدوري يوم 20 أغسطس آب لكن رابطة الدوري الأمريكي أعلنت في بيان‭ ‬الليلة الماضية تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.