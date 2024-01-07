NBA.. يوتا جاز يهزم فيلادلفيا في دوري السلة الأمريكي
بفضل 33 نقطة من لاعبه لوري ماركانن الذي سيطر على 13 كرة مرتدة أيضا فاز يوتا جاز خارج ملعبه 120-109 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف كولين سيكستون 22 نقطة لرصيد الفريق الفائز، كما مرر 10 كرات حاسمة لزملائه، بينما أحرز زميله جون كولينز 19 نقطة.
وأسهم جوردان كلاركسون في فوز جاز بإحراز 18 نقطة، وسجل ووكر كيسلر 10 نقاط.
وكان تريسي ماكسي أفضل مسجلي فيلادلفيا برصيد 26 نقطة، وأحرز زميله كيلي أوبر 24 نقطة.
وخاض فيلادلفيا المباراة دون نجمه جويل إمبيد بسبب تورم في ركبته اليسرى.
وفي مباراة أخرى، سجل جوليوس راندل 39 نقطة، ليقود فريقه نيويورك نيكس للفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 121-105.
وسيطر راندل أيضا على سبع كرات مرتدة، كما مرر خمس كرات حاسمة لزملائه.
وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لنيكس، بينما خسر ويزاردز للمرة الرابعة تواليا رغم أن لاعبه كايل كوزما سجل 27 نقطة وهو أعلى معدل للفريق.
وفي بقية مباريات البطولة، فاز بوسطن سيلتيكس خارج أرضه 118-101 على إنديانا بيسرز، وفاز هيوستون روكتس على ضيفه ميلووكي باكس 112-108.