NBA.. يوتا جاز يهزم فيلادلفيا في دوري السلة الأمريكي

وفي مباراة أخرى، سجل جوليوس راندل 39 نقطة، ليقود فريقه نيويورك نيكس للفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 121-105.

وسيطر راندل أيضا على سبع كرات مرتدة، كما مرر خمس كرات حاسمة لزملائه.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لنيكس، بينما خسر ويزاردز للمرة الرابعة تواليا رغم أن لاعبه كايل كوزما سجل 27 نقطة وهو أعلى معدل للفريق.

وفي بقية مباريات البطولة، فاز بوسطن سيلتيكس خارج أرضه 118-101 على إنديانا بيسرز، وفاز هيوستون روكتس على ضيفه ميلووكي باكس 112-108.