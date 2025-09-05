حدّد مبلغ بديله.. النصر السعودي يتخذ قراراً حاسماً تجاه "منبوذ" جيسوس ورونالدو

اتخذ نادي النصر السعودي قراراً حاسماً بشأن أحد أبرز لاعبي الفريق الذين واجهوا سهام الانتقادات مؤخراً.

وافتتح نادي النصر موسمه بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي على يد الأهلي بركلات الترجيح ثم تغلب على حساب التعاون بخماسية دون رد في الجولة الأولى من دوري روشن.

وشهدت مباراة النصر ضد الأهلي أخطاء فادحة للحارس البرازيلي ماثيوس بينتو ما وضعه في مواجهة انتقادات واسعة.

وحذّر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر زميله بينتو من التقدم المبالغ به والخروج الخاطئ في الدقائق الأخيرة لمباراة الأهلي، ولكنه لم ينفذ تعليمات القائد المخضرم أو المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

واستقبل النصر هدفاً قاتلاً في اللحظات الأخيرة بخطأ ساذج من بينتو ليدرك الأهلي التعادل عن طريق روغر إيبانيز.

وبحسب تقارير صحفية، فإن النصر استقر على رحيل بينتو والاعتماد على نواف العقيدي حارس المرمى لحين التعاقد مع حارس بديل.

وأشارت إلى أن إدارة النصر خصصت مبلغ 75 مليون يورو من أجل التعاقد مع حارس مرمى بديل لحماية العرين في الموسم الحالي بعد التخلي عن بينتو.