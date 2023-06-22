فوز قائمة مسلي آل معمر برئاسة نادي النصر
مسلي آل معمر تولّى رئاسة نادي النصر، في أبريل 2021.
أعلن نادي النصر السعودي فوز قائمة مسلي آل معمر برئاسة النادي.
وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "أقيمت اليوم الخميس الجمعية العمومية لمؤسسة نادي النصر غير الربحية بمقر النادي حيث تم خلالها إعلان فوز قائمة مسلي آل معمر برئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غبر الربحية لمدة سنة واحدة".
وتولى مسلي آل معمر رئاسة نادي النصر، في أبريل 2021، وخلال العامين الماضيين واجه انتقادات من جماهير "العالمي"؛ بسبب غياب البطولات عن الفريق، في الوقت الذي احتكر فيه الغريم التقليدي "الهلال" البطولات، فضلا عن عودة الاتحاد من بعيد للتتويج بالدوري والسوبر السعودي.
ولم ينجح النصر في التتويج بأي بطولة في الموسم المنقضي، وأنهى الدوري في المركز الثاني، خلف الاتحاد الفائز باللقب، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي.