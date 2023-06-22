فوز قائمة مسلي آل معمر برئاسة نادي النصر

وتولى مسلي آل معمر رئاسة نادي النصر، في أبريل 2021، وخلال العامين الماضيين واجه انتقادات من جماهير "العالمي"؛ بسبب غياب البطولات عن الفريق، في الوقت الذي احتكر فيه الغريم التقليدي "الهلال" البطولات، فضلا عن عودة الاتحاد من بعيد للتتويج بالدوري والسوبر السعودي.

ولم ينجح النصر في التتويج بأي بطولة في الموسم المنقضي، وأنهى الدوري في المركز الثاني، خلف الاتحاد الفائز باللقب، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي.