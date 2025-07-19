صدمة في الزمالك.. أول فيديو لأحمد فتوح وإمام عاشور في حفل راغب علامة (فيديو)

تلقّى مسؤولو نادي الزمالك صدمة قوية بعدما تمّ تداول فيديو يظهر أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، رفقة إمام عاشور، نجم الأهلي، بحفلة الفنان راغب علامة التي أُقيمت، مساء الجمعة، في الساحل الشمالي.

وقرّر نادي الزمالك، بسبب الفيديو المتداول، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته، وتحويله للتحقيق.

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وقال النادي في بيان على صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم السبت: "قرّر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته، وتحويله للتحقيق".

وأضاف الزمالك أن قراره ضد ظهيره الأيسر (27 عامًا) جاء "نظرًا لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن".

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق مغادرة فتوح المعسكر التدريبي للفريق بسبب مرض أحد أقاربه، وأن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية، وسيعود في غضون 48 ساعة للانتظام في المعسكر.

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وفي الفيديو الجدلي المتداول، يظهر إمام عاشور وهو يطلب من الأشخاص المتواجدين حوله عدم تصويره هو أو فتوح، وحاول أيضًا بعض المرافقين لهم من "البودي جارد" إبعاد الكاميرات عن اللاعبين، ولكن كان من المؤكد أن الأمر صعب في ظل امتلاء المكان بالمئات من الأشخاص.

ووفقًا لأحد التقارير، فإن الأهلي لن يقوم بتغريم لاعبه إمام عاشور، بسبب عدم سفر اللاعب من الأساس مع البعثة للمعسكر التدريبي في تونس، حيث يخضع لعملية تأهيل بدني مع أفراد الجهاز الطبي بالنادي بسبب إصابته الأخيرة في الكتف التي تعرض لها في كأس العالم للأندية.

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ولكن فتوح هو من صدم إدارة الزمالك بسبب البيان الأخير الذي أصدره النادي، وقام بالدفاع خلاله عن اللاعب والحديث عن أن سبب غيابه عن التدريبات هو معاناة عمه من أزمة صحية طارئة، لكنهم فوجئوا بتواجده في حفل غنائي في ساعة متأخرة من الليل.

ويتواجد الزمالك داخل معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الزمالك قد فاز على رع مساء أمس الجمعة بهدف دون رد في مباراة ودية.

ويلعب الزمالك مباراتين وديتين أخريين بالمعسكر ضد الشمس ووادي دجلة مساء اليوم 19 يوليو ويوم 25 يوليو المقبل.