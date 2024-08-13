يخوض الأهلي والهلال نصف نهائي السوبر السعودي بهدف قطع تذكرة للمباراة النهائية ومواجهة الفائز بين النصر والتعاون في نصف النهائي الثاني.

سيكون الفائز في تلك المواجهة سعيد الحظ، وسيلعب على بطولة منذ أول أسبوع في الموسم الجديد، أما الخاسر فقد يكون أمامه مشوار طويل من أجل تحسين نفسه والدخول للموسم القادم بشكل أفضل.

كيف سيكون هذا؟ وما هي القرارات الحاسمة التي قد تنتظر الخاسر؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي:

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البطولة العربية خير شاهد

في الموسم الماضي كانت البطولة العربية هي المسابقة التي سبقت انطلاق الموسم السعودي والدوري على نحو رسمي، وجاء النهائي الخاص بها بين الهلال والنصر ليعبر عن شكل التنافس في الموسم التالي إلى حد بعيد.

لعب الهلال، وتقدم في النتيجة، ثم عاد النصر عن طريق هدف لرونالدو ثم آخر للبرتغالي حسم به اللقب الوحيد للعالمي خلال الموسم الماضي، حتى وإن كان وديًا.

لكن ماذا كان رد فعل الهلال وقتها؟ الزعيم دخل تلك المواجهة وهو قد أتم أربع صفقات في سوق الانتقالات بالفعل، تخص مالكوم، وروبن نيفيز، وميلينكوفيتش سافيتش، وكاليدو كوليبالي.

كل تلك الصفقات تمت قبل تاريخ المباراة النهائية، والذي كان الـ 13 من شهر أغسطس، وما هي إلا ساعات بعد الخسارة، حتى انفجر الهلال في الانتقالات كما لم يفعل من قبل، وأنفق ما يقارب الـ 200 مليون يورو لتحسين تشكيلته.

في يوم 15 أغسطس أعلن الهلال عن ضم نيمار دا سيلفا، وبعد يومين أُعْلِن عن انتقال ياسين بونو من إشبيلية إلى الزعيم، وبعد يومين آخرين تلقت الجماهير أنباء سعيدة بضم أحد هدافي الدوري الإنجليزي وهو ألكسندر ميتروفيتش، وبعدها تم ضم حسان تمبكتي من صفوف الشباب.

كانت تلك الثورة في الانتقالات هي التي رسمت طريق انتصارات الهلال المتتالي، وحققت له الكثير من الألقاب، على الرغم من أن نيمار مثلًا لم يظهر كثيرًا بسبب الإصابة، وتمبكتي كان بديلًا في معظم الأوقات، لكن الدور الذي قام به بونو وميتروفيتش لا يمكن الاستهانة به.

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احتياجات قد يستفيق لها الأهلي والهلال

خسارة الأهلي والهلال قد تجعل كل فريق يستفيق لاحتياجات خاصة به في سوق الانتقالات، قبل أن تنتهي الفرص، وتُغْلَق النافذة.

يستمر سوق الانتقالات حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، أي أن كل فريق سيكون أمامه أكثر من أسبوعين بعد تلك المواجهة لدعم صفوفه.

فالهلال مثلًا قد يكون في حاجة إلى ظهير أيسر في ظل كل ما يحدث مع سعود عبد الحميد، بالإضافة إلى جناح أيمن مع الرحيل المرتقب لميشايل وحب مالكوم للعب في قلب الملعب، بالإضافة إلى رأس حربة بديل لميتروفيتش على المدى البعيد في ظل كبر سن الصربي.

أما الأهلي، ففي حال خسارته، فقد يجد نفسه في حاجة إلى دعم أكبر بكثير، يبدأ من حراسة المرمى في ظل المستويات المتذبذبة لميندي، مرورًا بقلب الدفاع ومركز وسط الملعب المدافع الذي في حاجة إلى لاعب بديل، هذا بالإضافة إلى رأس الحربة في ظل عدم اقتناع ماتياس يايسله التام بروبرتو فيرمينو، والجناح الأيسر بعد رحيل ماكسيمين.