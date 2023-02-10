هيثم فاروق: سامسون لاعب الزمالك لا يصلح للعب كرة القدم

ووجه فاروق خلال حديثه لشبكة "بي إن سبورتس"، قبيل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، سهام نقده إلى الإدارة الحالية برئاسة مرتضى منصور بسبب تعاقدها مع اللاعب البنيني.

وقال فاروق قبيل انطلاق المباراة: "سامسون لا يصلح للعب كرة القدم.. الأطفال حول الملعب حاملو الكرات يلعبون أفضل منه".

وأضاف: "من تعاقد معه تجب محاسبته، بعد فشله مع الفريق واستبعاده الدائم من المباريات لضعف مستواه الفني".

يذكر أن نادي الزمالك أعلن تعاقده رسميًا مع المهاجم البنيني سامسون أكينيولا قادمًا من فريق كاراكاس الفنزويلي، خلال فترة الانتقالات الماضية.

وسجل سامسون هدفًا واحدًا مع الزمالك في مباراتين خاضهما من أصل 3 في الدوري المصري.