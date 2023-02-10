هيثم فاروق: سامسون لاعب الزمالك لا يصلح للعب كرة القدم
قال هيثم فاروق نجم نادي الزمالك الأسبق إن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأبيض لا يصلح للعب كرة القدم.
ووجه فاروق خلال حديثه لشبكة "بي إن سبورتس"، قبيل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، سهام نقده إلى الإدارة الحالية برئاسة مرتضى منصور بسبب تعاقدها مع اللاعب البنيني.
وقال فاروق قبيل انطلاق المباراة: "سامسون لا يصلح للعب كرة القدم.. الأطفال حول الملعب حاملو الكرات يلعبون أفضل منه".
وأضاف: "من تعاقد معه تجب محاسبته، بعد فشله مع الفريق واستبعاده الدائم من المباريات لضعف مستواه الفني".
يذكر أن نادي الزمالك أعلن تعاقده رسميًا مع المهاجم البنيني سامسون أكينيولا قادمًا من فريق كاراكاس الفنزويلي، خلال فترة الانتقالات الماضية.
وسجل سامسون هدفًا واحدًا مع الزمالك في مباراتين خاضهما من أصل 3 في الدوري المصري.
من جهة أخرى، أكد هيثم فاروق أن اتحاد الكرة المصري متعنت تماما ضد الزمالك، بسبب حرمانه من الصفقات الشتوية في المعترك الأفريقي بسبب عدم قيدهم محليًا.
وقال فاروق: "الزمالك يمر بظروف صعبة للغاية، واتحاد الكرة المصري يصدر قرارات ضد الزمالك، وأزمة القيد هي عناد واضح".
ويستضيف استاد القاهرة، مساء اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك المصري وضيفه شباب بلوزداد الجزائري، في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.