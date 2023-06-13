بعد رسالة "البيع أو الرحيل مجانًا".. تطورات مهمة حول مستقبل مبابي
كشفت تقارير صحفية متعددة تطورات مهمة حول مستقبل النجم كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إثر الرسالة التي أرسلها إلى إدارة ناديه يعلن خلالها عدم نيته تجديد عقده.
كان مبابي أخطرَ إدارة باريس سان جيرمان بأنه لن يفعل بند تجديد عقده لعام إضافي؛ ما يعني إمكانية رحيله الصيف المقبل مجانًا إلى أي ناد يريده، وهو أمر لطالما رفضه النادي.
وحسب فابرزيو رومانو، فإن باريس سان جيرمان يرفض تمامًا خروج كيليان مبابي بشكل مجاني، وبالتالي أصبح النادي أمام خيارَين، إما بيع اللاعب هذا الصيف وإما إجراء مفاوضات أخرى لتجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل.
وقالت صحيفة غارديان إن وجهة كيليان مبابي الواضحة هي نادي ريال مدريد رغم أن العديد من الأندية الإنجليزية ترغب في التعاقد معه.
وشهدت علاقة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان توترًا كبيرًا إثر إعلان مبابي رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد الصيف الماضي قبل أن يجدد عقده لمدة عامين مع موسم إضافي ـ وهو الموسم الذي كشفت تقارير أمس أنه لا يرغب في تفعيل البند الذي يخصُّه.
وحسب فوت ميركاتو، كانت هناك اتصالات بين مبابي وفلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خلال الأسابيع القليلة الماضية قبل أن يقوم اللاعب بإخطار ناديه بالقرار المفاجئ.
وزعم برنامج الشيرينغيتو الإسباني أن بيريز كان يعلم أن مبابي سوف يرسل إلى باريس سان جيرمان خطابًا بعدم رغبته في تفعيل بند إلغاء التعاقد، بل ذهب إلى أن اللاعب سيوقع لريال مدريد ويرتدي الرقم 10.
ولم يعلق باريس سان جيرمان أو مبابي ـ حتى الآن ـ على تلك التقارير، إذ ما زال النادي الفرنسي يعمل على خطط الفريق في الموسم المقبل التي تشمل التعاقد مع مدرب جديد بعد إقالة كريستوف غالتييه ولاعبين جدد.
ويُعد الألماني جوليان ناغلزمان الأقرب لقيادة الفريق الفرنسي الموسم المقبل.
ويبحث ريال مدريد بقوة خلال هذا الصيف عن دعم صفوف الفريق خاصة خط الهجوم، بعدما رحل كريم بنزيما وماركو أسينسيو وهازارد وماريانو دياز.
وأعاد ريال مدريد بالفعل الجناح الإسباني إبراهيم دياز قادمًا من ميلان، كما اقترب من حسم صفقة المهاجم الإسباني خوسيلو قادمًا من إسبانيول.