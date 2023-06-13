بعد رسالة "البيع أو الرحيل مجانًا".. تطورات مهمة حول مستقبل مبابي

وقالت صحيفة غارديان إن وجهة كيليان مبابي الواضحة هي نادي ريال مدريد رغم أن العديد من الأندية الإنجليزية ترغب في التعاقد معه.

وشهدت علاقة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان توترًا كبيرًا إثر إعلان مبابي رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد الصيف الماضي قبل أن يجدد عقده لمدة عامين مع موسم إضافي ـ وهو الموسم الذي كشفت تقارير أمس أنه لا يرغب في تفعيل البند الذي يخصُّه.

وحسب فوت ميركاتو، كانت هناك اتصالات بين مبابي وفلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خلال الأسابيع القليلة الماضية قبل أن يقوم اللاعب بإخطار ناديه بالقرار المفاجئ.

وزعم برنامج الشيرينغيتو الإسباني أن بيريز كان يعلم أن مبابي سوف يرسل إلى باريس سان جيرمان خطابًا بعدم رغبته في تفعيل بند إلغاء التعاقد، بل ذهب إلى أن اللاعب سيوقع لريال مدريد ويرتدي الرقم 10.

ولم يعلق باريس سان جيرمان أو مبابي ـ حتى الآن ـ على تلك التقارير، إذ ما زال النادي الفرنسي يعمل على خطط الفريق في الموسم المقبل التي تشمل التعاقد مع مدرب جديد بعد إقالة كريستوف غالتييه ولاعبين جدد.