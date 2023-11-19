وكيل مودريتش يفتح أبواب انتقال اللاعب للدوري السعودي الموسم المقبل
كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، فتح الأبواب أمام إمكانية انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان مودريتش رفض سابقًا عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الاستمرار مع ريال مدريد.
لكن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، فتح وكيل مودريتش، بورخا كوس، الباب نحو انتقال صاحب الـ38 عامًا إلى السعودية، إذا تم تقديم "عرض مناسب".
ونقل موقع "90min" عن وكيل النجم الكرواتي، قوله: "مودريتش يفكر حاليًّا فقط في ريال مدريد، لكن فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي ممكنة إذا كان العرض مناسبًا".
من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ناديي الاتحاد والأهلي فتحا محادثات مع وكيل لوكا مودريتش بشأن انتقال محتمل لدوري روشن.
ورغم أن عقد مودريتش ينتهي مع ريال مدريد في يونيو المقبل، فإن غاليتي أكد أن الاتحاد والأهلي يريدان التوقيع مع اللاعب في يناير المقبل وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.
مودريتش لم يعد عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة الميرنغي في ظل اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي في خط الوسط على فيديريكو فالفيردي وتوني كروس وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا.
يذكر أن اسم مودريتش ارتبط أيضًا بالانتقال لصفوف إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.