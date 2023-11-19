وكيل مودريتش يفتح أبواب انتقال اللاعب للدوري السعودي الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، فتح الأبواب أمام إمكانية انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان مودريتش رفض سابقًا عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الاستمرار مع ريال مدريد.

لكن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، فتح وكيل مودريتش، بورخا كوس، الباب نحو انتقال صاحب الـ38 عامًا إلى السعودية، إذا تم تقديم "عرض مناسب".