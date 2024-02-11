الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري

وكان سالم الدوسري، سجل هدفا في فوز الهلال على النصر بثنائية نظيفة، بملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض.

وأعلن نادي الهلال مساء اليوم الأحد عن تواجد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، في العيادة؛ نظرًا لشعوره بآلام في أسفل الظهر.

ولم يكشف النادي العاصمي عن مزيد من تفاصيل إصابة سالم الدوسري، أو مدة غيابه.