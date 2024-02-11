الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري
كشف نادي الهلال السعودي، عن تفاصيل إصابة سالم الدوسري التي تعرض لها بعد فوز الفريق على النصر، الخميس الماضي في كأس موسم الرياض.
وكان سالم الدوسري، سجل هدفا في فوز الهلال على النصر بثنائية نظيفة، بملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض.
وأعلن نادي الهلال مساء اليوم الأحد عن تواجد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، في العيادة؛ نظرًا لشعوره بآلام في أسفل الظهر.
ولم يكشف النادي العاصمي عن مزيد من تفاصيل إصابة سالم الدوسري، أو مدة غيابه.
ويستعد نادي الهلال السعودي، لمواجهة سباهان الإيراني، المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال الهلال إن المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، عمد إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.