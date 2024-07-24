استهل منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم صاحب الأرض، مشواره في أولمبياد باريس 2024 بفوز مهم 3ـ0 على نظيره الأمريكي، خلال المواجهة التي جمعتهما، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بعدما أخفق الطرفان في هّز الشباك، وتلقى كل فريق بطاقة صفراء حيث نالها كليسان سيلديبا من فرنسا وكيفين بارديس من الولايات المتحدة.

وفي الشوط الثاني، تغير الوضع تمامًا بأفضلية فرنسية افتتحت التسجيل عن طريق ألكسندر لاكازيت من تسديدة قوية عند الدقيقة 61.

وضاعف مايكل أوليس النتيجة بعد مرور 8 دقائق على الهدف الأول، ليضع المنتخب الأمريكي تحت الضغط.

وأطلق لوك بادي رصاصة الرحمة على المنتخب الأمريكي بهدف ثالث عند الدقيقة 85.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الغيني السبت المقبل، بينما يلاقي منتخب الولايات المتحدة منافسه النيوزلندي في اليوم ذاته لحساب الجولة الثانية