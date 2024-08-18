استهل حامل اللقب مانشستر سيتي، حملة الدفاع عن الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على تشيلسي بثنائية نظيفة.

وكان سيتي انفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب المتتالية الموسم الماضي بفوزه به للمرة الرابعة تواليا.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" نجح السيتي في افتتاح التسجيل عن طريق النرويجي هالاند عندما وصلته الكرة بين مدافعين، فانسلّ بينهما قبل أن يسددها بطريقة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 18.

واحتفل هالاند بالتالي بالمباراة رقم مئة له في مختلف المسابقات مع سيتي سجل خلالها 91 هدفا، ونجح في 15 تمريرة حاسمة منذ انتقاله قبل 3 مواسم قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وحسم كوفاتشيتش لاعب تشلسي السابق النتيجة بعدما سدد كرة قوية من خارج المنطقة في الشباك في الدقيقة 84، ليمنح فريقه أول 3 نقاط في سباق الحفاظ على اللقب.

هدف ويسا قبل النهاية يمنح برنتفورد الفوز 2-1 على بالاس

وفي مباراة سابقة منح يوان ويسا فريقه برنتفورد بداية مظفرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوز صعب 2-1 على ضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد.

واعتقد بالاس أنه تقدم بهدف بعد مرور 26 دقيقة، لكن ركلة حرة مذهلة نفذها إبريتشي إيزي تم إلغاؤها بسبب خطأ من ويل هيوز أثناء تسديد الكرة.

وسجل برنتفورد هدفا عكس مجريات اللعب بعدها بثلاث دقائق عندما أنهى برايان مبيمو تحركا رائعا على الجانب الأيمن، حيث قطع إلى الداخل وسدد الكرة في الزاوية السفلية.

وأدرك بالاس التعادل في الدقيقة 56 عندما أسكن إيثان بينوك الكرة في مرمى فريقه بالخطأ، لكن ويسا سجل هدفا في ظل حالة من الفوضى بعد 20 دقيقة ليحصد برنتفورد النقاط الثلاث.