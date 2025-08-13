لقد أضحكتنا.. محمد صلاح يودّع نجم الهلال السعودي الجديد (صورة)

وجّه النجم المصري، محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤثرة إلى داروين نونيز، مهاجم نادي الهلال السعودي الجديد.

أخبار ذات علاقة بعد تغريدة محمد صلاح المزلزلة.. تحرك رسمي لإنقاذ أطفال غزة

وكان الهلال قد أعلن في وقت سابق، تعاقده مع المهاجم داروين نونيز قادماً من ليفربول بطل إنجلترا.

وقال الهلال عبر موقعه على الإنترنت: "يسعد شركة كرة القدم في الهلال الإعلان عن التعاقد مع المهاجم داروين نونيز من ليفربول لمدة 3 أعوام.

وانضم نونيز إلى ليفربول، في 2022، قادماً من بنفيكا البرتغالي. ومنذ ذلك الحين، شارك في 143 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات سجل خلالها 40 هدفاً، وأرسل 26 تمريرة حاسمة.

وتراجع دور نونيز في مشوار ليفربول نحو الفوز باللقب الموسم الماضي، إذ شارك أساسياً في 8 مباريات فقط في الدوري، وسجل 5 أهداف.

رسالة مؤثرة من صلاح

نشر محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، جمعته بنونيز خلال تدريبات ليفربول، وكتب عليها: "أعتبر نفسي محظوظًا بوجودك كزميل وصديق. كنتَ دائمًا صادقًا، وجلبتَ طاقة إيجابية أينما ذهبت".

وأضاف: "لقد جعلتنا نضحك، وأظهرت الطيبة في كل ما فعلته".

واختتم: "سنفتقدك، وأتمنى لك التوفيق في ناديك الجديد".