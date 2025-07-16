جيسوس طلبه.. فلامنغو يوافق على بيع نجمه للنصر السعودي

كشفت تقارير إخبارية أن نادي فلامنغو البرازيلي منفتح على فكرة رحيل لاعبه آيرتون لوكاس إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام "العالمي" بتدعيم مركز الظهير الأيسر بطلب مباشر من مدربه الجديد جورجي جيسوس.

وكان النصر أعلن رسميًّا تعاقده مع جيسوس، مساء الاثنين، ليبدأ الأخير سريعًا في تحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة، وعلى رأسها دعم الجهة اليسرى للدفاع، حيث برز اسم آيرتون لوكاس بعد تألقه اللافت في منافسات كأس العالم للأندية الأخيرة.

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ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر مسؤول داخل فلامنغو، قوله: "حتى هذه اللحظة، لم نتلقَ أي تواصل رسمي من النصر أو من وكيل اللاعب".

وأضاف: "مع ذلك، نحن لا نمانع رحيل آيرتون لوكاس في حال وصول عرض مناسب، سواء من النصر أو من أي نادٍ آخر".

ويعاني آيرتون لوكاس حاليًّا من إصابة في الساق ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، ما قد يؤثر مؤقتًا في أي مفاوضات محتملة بشأن مستقبله.

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ورغم أنه الخيار الثالث في مركز الظهير الأيسر لدى الجهاز الفني لفلامنغو، فإنه قدّم أداءً لافتًا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، وكان الأكثر ظهورًا بين زملائه في هذا المركز.

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وكانت التقارير البرازيلية أكدت أن جيسوس، معجب للغاية بإمكانات لوكاس، البالغ من العمر 28 عامًا، خاصة من الناحية الهجومية، ويرى أنها مناسبة لطريقة لعبه المرتقبة، مع نادي النصر.