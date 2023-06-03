رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل ماركو أسينسيو

أعلن ريال مدريد، رسميًا، رحيل المهاجم ماركو أسينسيو، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو الحالي.

وكتب ريال مدريد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه وعاطفته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لمدة 7 مواسم".

وأضاف: "وصل أسينسيو إلى ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ،وتمكن من دخول تاريخ نادينا كجزء من فريق لعب دور البطولة في واحدة من أنجح فتراتنا".