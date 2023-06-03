رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل ماركو أسينسيو
أعلن ريال مدريد، رسميًا، رحيل المهاجم ماركو أسينسيو، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو الحالي.
وكتب ريال مدريد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه وعاطفته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لمدة 7 مواسم".
وأضاف: "وصل أسينسيو إلى ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ،وتمكن من دخول تاريخ نادينا كجزء من فريق لعب دور البطولة في واحدة من أنجح فتراتنا".
وتابع: "فاز ماركو أسينسيو بـ 17 لقبًا في ريال مدريد: 3 كؤوس أوروبية، 4 كؤوس عالمية للأندية، 3 كؤوس سوبر أوروبية، 3 بطولات دوري، 1 كأس ملك و3 كؤوس سوبر إسبانية".
وأتم: "نحن لن ننسى مسيرته وسلوكه المثالي طوال هذا الوقت، ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".
ويرتبط أسينسيو البالغ من العمر 27 عامًا بالانضمام إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أسينسيو لعب 285 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 61 هدفًا وصنع 32.
وسبق أن لعب أسينسيو 56 مباراة مع ريال مايوركا سجل فيها 7 أهداف، وصنع 9، في حين سجل 4 أهداف، وصنع 15 في 37 مباراة مع إسبانيول.