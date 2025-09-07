بالاسم.. 3 ضحايا لصفقات الأهلي السعودي الجديدة

تتحرك إدارة النادي الأهلي السعودي بقوة للعمل على رحيل 3 لاعبين قبل غلق نافذة الانتقالات يوم 10 سبتمبر الجاري، خاصة بعد قيام الإدارة بدعم صفوفها بقوة بلاعبين أجانب ومحليين على أعلى مستوى.

وكشف "الراقي" عن صفقته السابعة في الفترة الصيفية، بالتعاقد مع فالنتين أتانغانا، المحور القادم من أولمبيك ليون، لينضم إلى الثنائي الأجنبي، إنزو ميلوت، وماثيوس جونسالفس، والرباعي المحلي عبدالإله الخيبري، محمد عبد الرحمن، صالح أبو الشامات وزكريا هوساوي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الأهلي تلقت عرضا من الشباب، لضم الظهير الأيسر سعد بالعبيد على سبيل الإعارة، والذي ينتهي عقده مع "الراقي" في يونيو 2028.

وبلغت مفاوضات الناديين مرحلة متقدمة، إلا أن الإدارة الأهلاوية قررت إرجاء الرد على الشباب، لحين دراسته من جميع الجوانب.

في المقابل، دخلت إدارة الأهلي في مباحثات مع عدة أندية، طلبت "استعارة" الثلاثي سميحان النابت، وبسام الحريجي، وعبد الله العمار، في الفترة الصيفية.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن الأهلي يدرس الاستغناء عن سعد بالعبيد في الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع زكريا هوساوي.

وبات الأهلي يملك "وفرة" في مركز الظهير الأيسر، بتواجد 5 لاعبين، وهم ماتيو دامس، سعد بالعبيد، عبد الله العمار، بالإضافة إلى الصفقتين الجديدتين عبد الإله الخيبري وزكريا هوساوي.