شهدت مباراة فرنسا والأرجنتين لحساب نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 نهاية عنيفة واشتباكات بين لاعبي المنتخبين فيما لم تكن الأجواء أفضل على المدرجات وفق ما نقلته مصادر إعلام وأظهرته مقاطع فيديو جرى تداولها في منصات التواصل.

وأكمل المنتخب الفرنسي عقد المتأهلين للدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس عقب فوزه على الأرجنتين بهدف نظيف أمس الجمعة.

وسجل جان فيليب ماتيتا هدف المباراة الوحيد للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وقبل المباراة، خيمت الأجواء العدائية بين المنتخبين بشدة على المباراة، وذلك على خلفية الأغنية المسيئة التي نشرها لاعب الأرجنتين إنزو فيرنانديز عقب فوز منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا 2024 في يوليو الماضي.

وألقت تلك الأغنية التي كانت تسخر من أصول لاعبي فرنسا، بظلالها على نصف نهائي الأولمبياد، حيث اشتبك اللاعبون فيما بينهم وعمت الفوضى والعنف قبل أن يرفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوسط الفرنسي إنزو ميلو.

وكان لاعبو فرنسا توجهوا عقب المباراة للرد على مشجعي الأرجنتين في حركة زادت الأجواء توترا بين الطرفين.

ويواجه منتخب فرنسا، صاحب الأرض والجمهور في نصف، نظيره المصري يوم الاثنين المقبل، فيما تلعب المغرب وإسبانيا في اليوم نفسه.