مهارة كريستيانو رونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد (فيديو)

وفي غياب رونالدو تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تغلبه 4/2 على أستون فيلا، الخميس.

وأسفرت قرعة الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عن مواجهة وقمة قوية ستجمع مانشستر سيتي بحامل اللقب ليفربول، فيما يواجه مانشستر يونايتد فريق بيرنلي.