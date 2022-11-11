مهارة كريستيانو رونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد (فيديو)
استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهارته في تدريبات مانشستر يونايتد.
ويبدو أن الأسطورة البرتغالية البالغة من العمر 37 عامًا كان حريصا على ترك انطباع جيد بالمهارة اللافتة للنظر في التدريب.
وأظهر رونالدو، الذي سجل ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم، مهارته باستخدام قدمه اليمنى للعب الكرة لأعلى قبل تمرير ساقه اليسرى فوقها.
ثم استخدم رونالدو قدمه اليمنى لرفع الكرة لأعلى قبل أن يمسكها بصدره وينحني ببطء إلى الخلف.
وسارع المعجبون للتعليق على مهارة رونالدو وكتب أحدهم: "سلس جدا"، وعلق آخر: "ميسي لا يمكنه فعل ذلك أبدًا".
وغرد أحد مشجعي مانشستر يونايتد: "الملك"، بينما قال آخر ببساطة "واو"|.
ومع ذلك، وبحسب صحيفة "ذا صن" يبدو أن زملاءه في الفريق لم يكونوا معجبين تمامًا، وقالت إن اللاعب الهولندي الدولي دوني فان دي بيك كان يقف في مكان قريب لكنه ظل مركزًا على الكرة ولم يعطه أنتوني مارسيال سوى لمحة بسيطة.
وفي غياب رونالدو تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تغلبه 4/2 على أستون فيلا، الخميس.
وأسفرت قرعة الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عن مواجهة وقمة قوية ستجمع مانشستر سيتي بحامل اللقب ليفربول، فيما يواجه مانشستر يونايتد فريق بيرنلي.