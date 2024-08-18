تصرف غريب من علي البليهي أثناء الممر الشرفي للاعبي النصر (فيديو)

أظهر علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، تصرفًا غريبًا للغاية خلال الممر الشرفي الذي تم تنظيمه للاعبي النصر، بعد اللقاء الذي جمع بينهما، مساء السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي.

واقتنص الهلال كأس السوبر السعودي للموسم الثاني على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخه بالفوز على النصر بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدًا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.

ولم يشارك البليهي في مباراة الأمس بسبب الإيقاف، بعد طرده في مباراة النصر بنهائي كأس الملك الموسم الماضي.

وخلال وُجود لاعبي النصر في الممر الشرفي لاستلام ميداليات المركز الثاني، ظهر جميع لاعبي الهلال، وهم يصفقون لمنافسيهم باستثناء علي البليهي، الذي بدا غير مكترث، ولا يصفق مع باقي زملائه في موقف أثار استغراب المشجعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودائمًا ما يثير البليهي الجدل بتصرفاته، وكان أبرزها الموسم الماضي عندما تسبب في طرد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، أو قبلها بلقطة "غرز العلم" في الملعب خلال مواجهة الفريقين بدوري أبطال آسيا.

وقال البليهي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "اللقاء لم يكن سهلًا، الفوز جاء في الشوط الثاني، وهذا يدل على أن معسكرنا الصيفي كان ناجحًا، لأن الفريق قدَّم أداءً بدنيًّا جيدًا".

وأضاف: "اختتمنا الموسم الماضي ببطولة، وبدأنا الجديد بأخرى، ونعد الجماهير بالحفاظ على الثلاثية".

ويشير البليهي إلى إنهاء الهلال، الموسم الماضي، بلقب كأس الملك على حساب النصر، قبل أن يفتتح الموسم الجديد بلقب السوبر بعد الفوز على المنافس ذاته.