بعد نجم النصر.. مورينيو ينقض على لاعب الهلال السعودي‎

يخطط فريق فنربخشة التركي، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، لتدعيم مركز الظهير الأيمن بالفريق، بمحاولة التعاقد مع أحد محترفي الهلال السعودي بالفترة المقبلة، خاصة بعدما دعم صفوفه مؤخرًا بضم الكولومبي جون دوران، قادمًا من النصر.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "Sabah"، فإن فنربخشة يستهدف التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير نادي الهلال السعودي، الذي انضم للفريق قادمًا من مانشستر سيتي مطلع الموسم الماضي مقابل 25 مليون يورو.

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وأوضح التقرير، أن النادي التركي الذي يبحث عن ظهير أيمن، يرى في كانسيلو البالغ من العمر 31 عامًا، هدفًا مناسبًا لاستمرار التفاوض معه، ولإقناعه بالانضمام إليه هذا الصيف، خاصة بعد أن اختاره المدرب مورينيو بنفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرتغالي يرغب بالفعل في مغادرة الهلال ومستعد لقبول تخفيض راتبه البالغ 15 مليون يورو، من أجل خوض تجربة كروية جديدة.

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وسبق أن أبلغ مورينيو مجلس إدارة ناديه التركي بمطالبه، قائلاً: "أحتاج لظهير أيمن قادر على صناعة اللعب، يتمتع بقدرات فنية عالية، ورؤية ثاقبة استثنائية".

لذا درست الإدارة بعد ذلك خيارات متعددة، واقترح الوكلاء جواو كانسيلو، حيث أشارت التقارير إلى أن اللاعب الدولي أبلغ ناديه برغبته في العودة إلى أوروبا.

ولعب كانسيلو الذي يرتبط بعقد حتى عام 2027، لأندية كبرى، مثل: مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبرشلونة، وخاض منذ انتقاله إلى السعودية 39 مباراة سجل خلالها هدفين، وأسهم بنحو 12 هدفًا.