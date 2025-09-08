logo
ضحية جديدة.. مانشستر يونايتد يواصل طرد صفقات تين هاغ

إريك تين هاغ وأونانا مع لاعبي مانشستر يونايتدالمصدر: شبكة extra
08 سبتمبر 2025، 12:18 ص

واصلت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي طرد صفقات المدرب السابق الهولندي إريك تين هاغ والاستغناء عن خدمات أغلب اللاعبين الذين انضموا في عهده.

وتولى المدرب الهولندي قيادة مانشستر يونايتد خلال الفترة بين يوليو 2022 إلى نوفمبر 2024 قبل إقالته من منصبه وتعيين البرتغالي روبن أموريم المدرب الحالي.

وبعد رحيل تين هاغ عن مانشستر يونايتد، تولى قيادة باير ليفركوزن الألماني في شهر يوليو الماضي ورحل بعد جولتين فقط.

 وبحسب صحيفة "ميرور" فإن إدارة مانشستر يونايتد أعطت الضوء الأخضر لرحيل الحارس الكاميروني أندريه أونانا إلى طرابزون سبور التركي في الانتقالات الحالية.

أونانا في مباراة ليون ومانشستر يونايتد

وأشارت إلى أن أونانا سيرحل معاراً إلى طرابزون سبور بعد مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية.

وكان قرار التعاقد مع أونانا بناء على طلب تين هاغ الذي تمسك بضم الحارس الكاميروني قادماً من إنتر ميلان الإيطالي.

 واستغنى مانشستر يونايتد عن البرازيلي أنطوني الذي انضم قادماً من أياكس الهولندي بترشيح من تين هاغ حيث رحل نهائياً إلى ريال بيتيس الإسباني في شهر أغسطس الماضي.

 ورحل أيضاً الدنماركي راسموس هويلاند الذي انضم بمباركة تين هاغ  قبل أن تتم إعارته في الشهر الماضي إلى نابولي الإيطالي.

