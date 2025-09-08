ضحية جديدة.. مانشستر يونايتد يواصل طرد صفقات تين هاغ

واصلت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي طرد صفقات المدرب السابق الهولندي إريك تين هاغ والاستغناء عن خدمات أغلب اللاعبين الذين انضموا في عهده.

وتولى المدرب الهولندي قيادة مانشستر يونايتد خلال الفترة بين يوليو 2022 إلى نوفمبر 2024 قبل إقالته من منصبه وتعيين البرتغالي روبن أموريم المدرب الحالي.

وبعد رحيل تين هاغ عن مانشستر يونايتد، تولى قيادة باير ليفركوزن الألماني في شهر يوليو الماضي ورحل بعد جولتين فقط.

أخبار ذات علاقة تكلفة صادمة.. كم دفع باير ليفركوزن لإقالة تين هاغ؟

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن إدارة مانشستر يونايتد أعطت الضوء الأخضر لرحيل الحارس الكاميروني أندريه أونانا إلى طرابزون سبور التركي في الانتقالات الحالية.

وأشارت إلى أن أونانا سيرحل معاراً إلى طرابزون سبور بعد مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية.

وكان قرار التعاقد مع أونانا بناء على طلب تين هاغ الذي تمسك بضم الحارس الكاميروني قادماً من إنتر ميلان الإيطالي.

أخبار ذات علاقة هل يعود مانشستر يونايتد لكأس الرابطة بعد اعتراف غريمسبي بإشراك لاعب غير مؤهل؟

واستغنى مانشستر يونايتد عن البرازيلي أنطوني الذي انضم قادماً من أياكس الهولندي بترشيح من تين هاغ حيث رحل نهائياً إلى ريال بيتيس الإسباني في شهر أغسطس الماضي.

أخبار ذات علاقة مانشستر يونايتد يضم الحارس الإماراتي عبد الله الحمادي

ورحل أيضاً الدنماركي راسموس هويلاند الذي انضم بمباركة تين هاغ قبل أن تتم إعارته في الشهر الماضي إلى نابولي الإيطالي.