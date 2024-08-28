قرار مفاجئ من ريال مدريد حول "الميركاتو"

فتح نادي ريال مدريد الإسباني الباب أمام إبرام صفقات مجددًا، بعد أن اكتفى بالتعاقد مع لاعبين فقط خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ونجح ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر، والبرازيلي إندريك قادمًا من بالميراس.

في المقابل رحل كل من توني كروس بعد إعلان اعتزاله، وكيبا أريزابالاغا، وناتشو فيرنانديز، وخوسيلو، وأخيرًا رافا مارين.

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ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن نادي ريال مدريد فتح الباب أمام حسم صفقة أخرى، قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.

وعن سبب ذلك قالت: "داني سيبايوس قرر الرحيل عن ريال مدريد، وبسبب هذا القرار يفكر النادي الملكي في حسم صفقة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي".

وأضافت: سيُبحث عن لاعب بديل بناء على طلب كارلو أنشيلوتي، الذي أبلغ فلورنتينيو بيريز بأنه من الصعب أن يرحل لاعب آخر من خط الوسط".

وإذا غادر سيبايوس ريال مدريد، فسيتبقى 3 أيام أمام ريال مدريد كي ينجح في التعاقد مع بديل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن ريال مدريد لا يعتزم التعاقد مع رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف، رغم حاجته لضم لاعب وسط إذا غادر سيبايوس.