نجم منتخب بولندا يغازل النصر السعودي بطريقة مثيرة (فيديو)

ظهر فيوتشيك تشيزني حارس يوفنتوس الإيطالي ومنتخب بولندا بتصرف مثير ولافت للانتباه، وذلك بعد سقوط صفقة انتقاله خلال الميركاتو الصيفي الحالي إلى النصر السعودي.

وبينما تحدثت الكثير من التقارير القريبة من النصر عن التراجع عن فكرة التعاقد مع تشيزني، بدأ نجم يوفنتوس الإيطالي وكأنه يغازل الفريق السعودي، ويستحثه للعودة إلى التفاوض معه أملا في صفقة مهمة للحارس البالغ من العمر 34 عامًا.

ونشر تشيزني الذي شارك مع منتخب بلاده بولندا في مباراتين في كأس أمم أوروبا، بينما كان احتياطيا في المباراة الثالثة، صورا لنجله وهو يحمل قميص نادي النصر السعودي، ويلعب في حديقة منزله وهي إشارة فسرها كثيرون بأنها محاولة من النجم البولندي لاستمالة اهتمام المشرفين على النصر من أجل التعاقد معه.



وكان فيوتشيك تشيزني ضمن خطة تعاقدات النصر الذي يبحث عن حارس كبير بعد الاستغناء عن الكولومبي ديفيد أوسبينا، ولكن الأسابيع الأخيرة حملت بعض المفاجآت أدت إلى التراجع عن انضمام تشيزني لزميله السابق في يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة رسمية، وأسهم في تتويج السيدة العجوز بـ8 ألقاب، بينهما 3 ألقاب متتالية للدوري الإيطالي.