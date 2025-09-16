الخطيب "يعنف" لاعبي الأهلي: "اللي مش عاجبه يمشي"

وجَّه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، انتقادات حادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب سلسلة النتائج السلبية التي وضعَت الفريق في موقف صعب بجدول ترتيب الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بعدما تعادل مؤخرًا أمام إنبي بهدف لمثله، في بداية اعتبرها كثيرون الأسوأ في تاريخ النادي محليًّا.

إدارة الأهلي قررت فرض عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين عقب لقاء إنبي، كما أصدر وليد صلاح الدين مدير الكرة قرارًا بتجميد مستحقاتهم، في ظل غياب الأداء المقنع وتراجع الروح القتالية التي عُرف بها الفريق.

رسائل غاضبة من الخطيب

مصدر داخل القلعة الحمراء أكد أن الخطيب بعث برسائل مباشرة للاعبين عبر وليد صلاح الدين، أبدى خلالها غضبه الشديد من حالة التراخي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن رئيس الأهلي قال بلهجة صارمة: "مفيش تعديل عقود ومفيش تجديد عقود، واللي مش عاجبه يمشي".

وأضاف المصدر أن الخطيب ختم حديثه برسالة أكثر قسوة: "كلكم تحت التقييم.. مفيش عندنا نجوم، وفي يناير اللي هيقصّر هيمشي أيًّا كان".

شدد الخطيب على أن استمرار اللاعبين في الأهلي مرتبط فقط بالالتزام والانضباط والأداء القوي، دون النظر إلى الأسماء أو مكانة أي لاعب داخل الفريق.