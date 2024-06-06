بعد انهيار الفريق.. مدرب إسباني لإنقاذ "يد الزمالك"
أعلن حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، نهاية مشوار إيهاب محسن، كمدرب للفريق الأول، بعد خسارة كأس مصر أمام سبورتنغ.
وشهد الموسم المنصرم، كارثة في قطاع كرة اليد بنادي الزمالك، بعد تراجع كبير في نتائج الفريق خلال كافة المسابقات، وخسارة الدوري والكأس وبطولة أفريقيا.
وكشف حسن يسري أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يسعى للتعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق.
وقال في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإدارة يتواصل مع أكثر من مدرب أجنبي، والاتجاه هو التعاقد مع مدرب إسباني".
وأضاف: "ملف الصفقات الجديدة قيد المناقشة، لدعم الفريق خلال الموسم الجديد. تم التعاقد مع 3 لاعبين، وجاري التفاوض مع 3 آخرين".
كما كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن عمر صادق بيبو، لاعب هليوبليس سيكون أول تدعيمات فريق اليد.
وأضاف نصر: "يوسف ناجي، حارس الشمس، وقع للنادي، ولكن لا يحق له اللعب معنا إلا من الموسم المقبل".
وتابع: "كريم هنداوي يقترب من الانضمام للفريق، وسنتفاوض معه فور عودته إلى القاهرة".
وحول هوية المدير الفني الجديد قال هشام نصر: "نحاول التعاقد مع مدرب أجنبي للفريق، وننتظر قدومه حيث سيكون له دور في اختيار احتياجات الفريق من اللاعبين.. والأقرب التعاقد مع مدرب إسباني".