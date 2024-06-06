بعد انهيار الفريق.. مدرب إسباني لإنقاذ "يد الزمالك"

وشهد الموسم المنصرم، كارثة في قطاع كرة اليد بنادي الزمالك، بعد تراجع كبير في نتائج الفريق خلال كافة المسابقات، وخسارة الدوري والكأس وبطولة أفريقيا.

وكشف حسن يسري أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يسعى للتعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإدارة يتواصل مع أكثر من مدرب أجنبي، والاتجاه هو التعاقد مع مدرب إسباني".

وأضاف: "ملف الصفقات الجديدة قيد المناقشة، لدعم الفريق خلال الموسم الجديد. تم التعاقد مع 3 لاعبين، وجاري التفاوض مع 3 آخرين".