حسم النجم الألماني أنطونيو روديغر ، مدافع ريال مدريد الإسباني ، موقفه بشأن عرض الرحيل إلى نادي الاتحاد السعودي في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية عن تقدم نادي الاتحاد بعرض ضخم للحصول على خدمات نجم منتخب ألمانيا في الموسم الجديد لتدعيم خط دفاعه.

وأكد برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن الراتب الذي قدمه الاتحاد السعودي إلى نجم ريال مدريد يتراوح بين 12 إلى 13 مليون يورو سنويًّا.

ولكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات أكد عبر حسابه بموقع إكس أن روديغر لا يريد الرحيل إلى الدوري السعودي.

وأضاف:" روديغر لديه تركيز كامل على مواصلة مشواره مع ريال مدريد، ولا يفكر في الوقت الحالي بشأن إمكانية التحرك للدوري السعودي".

وتابع:" هناك شعور متبادل من جانب إدارة ريال مدريد أيضًا التي لا تفكر في مغادرة اللاعب الذي يعد ركيزة أساسية في خط دفاع الفريق".

وانضم روديغر صاحب الـ 31 عامًا إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ولعب النجم الألماني مع عدة أندية على رأسها روما الإيطالي وشتوتغارت الألماني بعد رحيله عن فريق الشباب بنادي بروسيا دورتموند.

وشارك روديغر في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب ألمانيا خلال الأسابيع الماضية، ووصل مع المانشافت إلى ربع النهائي قبل الخروج على يد إسبانيا.