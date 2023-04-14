كوليبالي يصدم جماهير تشيلسي قبل مباراة ريال مدريد
تلقى تشيلسي ضربة موجعة قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بغياب مدافعه كاليدو كوليبالي عن المواجهة المنتظرة.
وخرج اللاعب من مباراة فريقه أمام الريال في الذهاب مصابًا، وسيغيب لعدة أسابيع، وبالتالي لن يشارك في لقاء الإياب الذي سيتعين فيه على البلوز تعويض التأخر ذهاباً بهدفين نظيفين.
وقال مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: "كوليبالي لن يكون موجوداً، إنه مصاب وسيغيب لأسابيع وليس لأيام".
وأوضح لامبارد أن غيابه يشكل أزمة لأن لديه عددا قليلا من اللاعبين المقيدين في دوري الأبطال مقارنة بالبريميير ليغ.
يذكر أن الفرنسي بينو باديشيلي الذي يمكن أن يلعب بديلاً لكوليبالي غير مقيد في البطولة الأوروبية؛ لأن تشيلسي قرر استخدام الأماكن الثلاثة المتاحة في يناير الماضي لقيد جواو فليكس وميكايلو مودريك وإنزو فيرناندز.
ويعد تياغو سيلفا وويسلي فوفانا الخيارين المتاحين لقيادة دفاع البلوز.
البحث عن أول انتصار
من جهة أخرى، قال فرانك لامبارد إنه سعيد ويتشرف بالعودة إلى ستامفورد بريدج، كما يدرك أن مهمته صعبة حين يبحث عن انتصاره الأول في فترته الثانية بالنادي اللندني في مواجهة برايتون أند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدا السبت.
وتولى لامبارد القيادة مؤقتا الأسبوع الماضي، لكنه تعرض لخسارتين متتاليتين من ولفرهامبتون واندرارز في الدوري ومن ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
ويحتل برايتون المركز السابع متقدما بسبع نقاط على تشيلسي صاحب المركز 11. وقال لامبارد إنه لا وقت للرفاهية بعد عودته، إذ سبق للهداف التاريخي للنادي تدريب الفريق لمدة 19 شهرا بين 2019 و2021.
وقال لامبارد: "أنا سعيد بالعودة وأتشرف بذلك، أحببت كل دقيقة لي هنا، لكن الشعور الطاغي هو التركيز في العمل والجدية".
ويطمح برايتون لخوض المنافسات الأوروبية لأول مرة في تاريخه، وامتدح لامبارد تطور منافسه عبر السنين.
وتابع: "أريد أن يتفهم الناس صعوبة المباراة وسط مواجهتين مع ريال مدريد، نحتاج لبذل أقصى جهد بدني لمنافسة برايتون الذي يمتلك نموذجا مذهلا، يمكن متابعة تطورهم في آخر خمس أو ست سنوات من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز".
واختتم: "مسار تشيلسي مختلف وحققنا نجاحا لفترة طويلة، نحن في عملية تحول جديدة بين الملاك وننخرط في مشروع جديد".