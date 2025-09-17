خلال محاكمته في لندن.. بارتي ينفي تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي

مثل توماس بارتي، لاعب فياريال، أمام محكمة في لندن اليوم الأربعاء، ودفع ببراءته من تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وانضم بارتي في أغسطس الماضي إلى النادي الإسباني في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع آرسنال.

واتُهم لاعب الوسط الغاني باغتصاب امرأتين عندما كان لاعبا في آرسنال، ويواجه خمس تهم اغتصاب تتعلق بامرأتين، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة، في الفترة ما بين أبريل 2021 ويونيو 2022.

وظهر اللاعب (32 عامًا) في قفص الاتهام في محكمة ساوثوارك كراون، ولم يتحدث إلا لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده والدفع ببراءته.

وتم الإفراج عن بارتي بكفالة قبل جلسة محاكمته، التي تم تحديد موعدها في الثاني من نوفمبر 2026، ومن المقرر أن تستغرق ما بين ستة وثمانية أسابيع.

وكان آرسنال قد تعاقد مع بارتي من أتلتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو (59.2 مليون دولار) في 2020، وأصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق الإنجليزي، قبل أن ينتهي عقده في نهاية يونيو الماضي.

ولعب بارتي مع فياريال في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، الغريم اللدود لآرسنال، مساء أمس الثلاثاء.

وحل بارتي بديلاً في الشوط الثاني من المباراة، وقوبل بصيحات استهجان من جماهير توتنهام في كل مرة كان يلمس فيها الكرة.