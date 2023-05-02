تطورات أزمة كهربا.. بيراميدز يوافق على لعب السوبر أمام الأهلي
قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاتحاد أجرى اتصالات شفوية مع نادي بيراميدز، لاستطلاع رأيه في المشاركة بكأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل.
وأعلن نادي الزمالك اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري المحدد له الجمعة المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وغادر الأهلي بالفعل القاهرة متجهًا إلى أبوظبي استعدادًا لخوض المباراة.
واعتذر الزمالك عن عدم المشاركة، ردًّا على قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة قدم بتعليق النظر في التظلم المقدم من النادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا ضد إيقاف اللاعب 12 مباراة بسبب تطاوله على نادي الزمالك بعد نهاية مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري المصري؛ ما سمح للاعب بالمشاركة في السوبر بعد إرجاء تنفيذ قرار إيقافه، وهو ما رفضه الزمالك.
وقال الكومي في تصريحات لقناة الحدث اليوم، إن الاتحاد المصري لكرة القدم ينتظر استلام خطاب من نادي الزمالك بالاعتذار عن المشاركة لإعلان الفريق الآخر.
وأكد الكومي أن الاتحاد كان لديه سيناريوهات للأزمة سواء باعتذار الأهلي أو الزمالك.
وحسب الكومي فإن بيراميدز وافق على لعب مباراة السوبر.
وبيراميدز هو الفريق صاحب المركز الثاني في مسابقة الدوري المصري الموسم الماضي خلف الزمالك.
وألغى فريق الزمالك سفره إلى الإمارات الذي كان مقررًا له أمس الإثنين، إذ خاض الفريق تدريبًا صباحيًّا في مقر النادي استعدادًا لمباراة بروكسي في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.