تطورات أزمة كهربا.. بيراميدز يوافق على لعب السوبر أمام الأهلي

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاتحاد أجرى اتصالات شفوية مع نادي بيراميدز، لاستطلاع رأيه في المشاركة بكأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وأعلن نادي الزمالك اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري المحدد له الجمعة المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.